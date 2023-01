Tábata Jalil dejará VLA, para ser la reina de la selva

Tábata Jalil encantó con su figura de impacto, pero también con sus dotes como comunicadora, pues gracias a su talento frente a cámaras, es que se ha convertido en parte del elenco del matutino Venga la Alegría, pero ahora dará un salto muy importante en su carrera.

Pues al parecer, se despedirá de su espacio en el programa de TV Azteca, para comenzar una nueva etapa, como parte de la lista de participantes que integraran la nueva temporada de Survivor México, programa que se ha vuelto la competencia más complicada dentro de la televisora.

Contrario a los rumores, que señalaron que este año no llegaría a ver la luz este proyecto, se sabe que Survivor México, se está cocinando a fuego lento y para comenzar, el primer paso que ha dado la producción, es armar la lista de invitados al programa, siento el nombre de la comunicadora, es uno de los que ha sonado por los pasillos de la televisora.

Tábata deja VLA

Tábata dejara VLA

De ser confirmada la participación de Tábata en este reality, la conductora, tendrá que abandonar, el glamour del matutino, para mostrar sus mejores habilidades de supervivencia en esta nueva etapa de su carrera, teniendo claro que será uno de los momentos más intensos y caóticos en su tiempo como famosa de la televisora.

¿Cuándo empieza Survivor 2023?

El reality llegará a mediados del 2023

Hasta el momento, no hay una fecha definitiva para el estreno de la nueva temporada de Survivor, no obstante, los rumores, señalan que lo más probable es que este programa inicie a mediados de año, justo cuando la temporada de Exatlón All Star, llegue a su fin.

Por lo que Tábata Jalil vivirá un intenso momento junto a sus compañeros de Survivor México, siendo uno de los reality más complicados de TV Azteca, enfrentando difíciles obstáculos en la selva de República Dominicana, sin embargo, la excéntrica personalidad de la famosa conductora podría convertirla rápidamente en una de las mejores de la temporada.

