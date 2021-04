Tábata Jalil, una de las conductoras más queridas de TV Azteca, utilizó su cuenta de Instagram para dar nuevos avances de su estado de salud, pues recordemos que hace unas semanas enfermó de COVID-19. Ahora y tras dar negativo a la prueba, la también reportera revela que sufre de algunas secuelas.

Además de agradecer las muestras de cariño recibido en los últimos días, Tábata Jalil explicó que recientemente aplicó para una prueba de COVID-19, la cual salió negativa, lo que significa que va ganándole la batalla a la enfermedad. Sin embargo, la carismática presentadora aún presenta bronquitis como secuela de su contagio.

“Solo quiero agradecerle por todos sus apapachos, por todos los mensajes buena onda que me han estado llegando, por todos sus buenos deseos. Ya vamos mucho mejor, ya la prueba de COVID dio negativa. Traigo una bronquitis un poco aguda, pero la estamos cuidando para que no se convierta en otra cosa como neumonía y así” declaró Tábata Jalil.

El vídeo que la conductora compartió en su cuenta de Instagram se llenó con comentarios de buenos deseos por parte de sus admiradores, quienes aseguraron extrañarla en las emisiones del programa Venga La Alegría, del cual ella forma parte hace más de 15 años.

Tábata Jalil, una víctima más del COVID-19

Hace varias semanas, Tábata Jalil informó a su seguidores en Instagram que había enfermado de COVID-19.

Fue el pasado 12 de febrero cuando Tábata Jalil informó en sus historias de Instagram que se ausentaría del programa por haber dado positivo a la prueba del COVID-19 y que se había contagiado por haber estado en contacto con varias personas a causa de su trabajo.

“Como me lo dijo mi neumólogo: 'Ya te habías tardado'... Después de grabar diario en la calle por un año en pandemia, conviviendo con el covid, recibí llamadas de cuatro de los nueve entrevistados de la semana pasada y esas 4 personas me confirmaron que tenía covid. Así que me hice la prueba y hoy llegaron los resultados. Di positivo, ahora a seguir el tratamiento y a recuperarme”, escribió la conductora de Venga la Alegría.

¿Cuál ha sido tu experiencia con el COVID-19? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.

Fotografias: Instagram