Tábata Jalil causa furor en redes al modelar diminuto vestido negro.

Tenemos esta magnífica oportunidad de cambiar nuestra forma de vida, de ser más nobles, más puros de corazón... que renazca lo mejor de nosotros... se una mejor madre, se un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo ✨✨✨✨✨��❤️❤️❤️❤️❤️ #tiempo #oportunidades #en #la #vida #activa #tu #corazon #coronavirus #amor #inteligenciaemocional

A post shared by Tabata Jalil (@tabatajaliloficial) on Mar 29, 2020 at 7:43pm PDT