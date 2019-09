Tabata Jalil REMOJA sus “COSITAS” en diminutas prendas ¡Sabrosura! (FOTO)

La sensual conductora del matutino ‘Venga la Alegría’, Tabata Jalil, sigue intensificando la temperatura de las redes sociales, gracias a sus atrevidas poses en poca ropa y claro, como solo ella sabe hacerlo.

Resulta que recientemente Tabata Jalil, ha decidido colgar una foto en su cuenta oficial de Instagram en donde posa con muy poquita ropa y con lo que remoja sus “cositas” en el mar.

Pero eso no es todo, pues para hacer más llamativa su publicación la conductora de TV Azteca ha dejado también un mensaje que dice así: “La voz del mar cura el alma y te da paz... ❤❤ Use your head to live with heart... ���������� #soy”.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Los seguidores de Tabata han quedado más que cautivados con la imagen en donde aparece solamente con un bikini de dos piezas con unos detalles decorativos, que no son tan magníficos como los encantos de Jalil.

Más de veinticuatro mil reacciones ha logrado la publicación de Tabata en menos de una hora y cientos de comentarios como estos: “Que sabrosa estás princesa”, “Eres muy hermosa saludos”, “Tabata Jamil estás cómo para comerte a besos mi vida”, “sirena espectacular”, entre muchos otros que resaltan su definida figura.

TE PUEDE INTERESAR: Tabata Jalil muestra toda su retaguardia en la playa

Hay que destacar que con el paso de los años Tabata Jalil se ha convertido en una de las conductoras más queridas de todo México, y esto no ha sido gratis, pues se lo ha ganado gracias a su participación como conductora en el famoso matutino de TV Azteca ‘Venga la Alegría’.

Cabe aclarar que Tabata Jalil no solo con su belleza enamora a la audiencia, pues es su carisma el que ha jugado como un elemento clave para ganarse el corazón del público que en todo momento la apoya y le hace saber lo importante que es dentro del espectáculo.