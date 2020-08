TWICE sorprende con versión en inglés de More & More

La banda surcoreana TWICE está apostando por crear música para su público internacional, y por ello lanzaron una versión en inglés de la canción principal de su álbum More & More.

La nueva versión mantiene los elementos divertidos y bailables del original."Don't look away, look in my eyes / Show me your heart do not disguise / You can run but you cannot hide," canta el grupo de chicas en el pre-coro, antes de entonar la melodía contagiosa.

“Preparamos la versión en inglés de“ MORE & MORE ”como un regalo para nuestra ONCE en todo el mundo”, dijo TWICE en un comunicado grupal. "Les deseamos felicidad y esperamos que disfruten de la canción".

El lanzamiento de la canción marca la primera vez que el grupo de chicas graba una pista completa en inglés. TWICE está actualmente grabando material para un nuevo álbum, y se revelarán más detalles en los próximos meses.

Te puede interesar: K-Pop: TWICE revela la fecha de su comeback 2020

Twice celebrará 5 años de carrera

Será el próximo 20 de octubre cuando la banda surcoreana celebra 5 años desde su lanzamiento en 2015, después de que deleitaran al mundo con su mini álbum The Story Begins, es por ello que sus nueve integrantes NaYeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, no pueden estar más contentas de llegar a este punto en su carrera artística.