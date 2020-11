TV Azteca transmitirá la BODA de Pato y Zudikey desde las playas de Exatlón

Un momento sumamente romántico se vivió en una de las últimas emisiones de Exatlón México, pues en pleno programa, Pato Araujo interrumpió a Antonio Rosique para pedirle a Zudikey Rodríguez que se casara con ella, esto mientras él lloraba de la emoción.

"Yo vine aquí sin conocer a Zudi y ella no me conocía, una historia bien hermosa, yo creo que cada día, cuando estuvimos en nuestra temporada lo disfrutamos muchísimo, ahora quiero decirle ante los azules, ante ti máxima autoridad, yo quiero proponerle matrimonio, quiero pedirle que se case conmigo”, dijo Pato Araujo, quien no dudó en agradecerle a Exatlón México por haberlos hecho coincidir.

¿Cuando se transmitirá la boda de Pato y Zudikey?

Tal vez no lo sepas, pero fue en agosto de 2019 cuando Pato Araujo y Zudikey se comprometieron por primera vez, momento que no dudaron en presumir en sus redes sociales a través de una fotografía donde se aprecian sus manos entrelazadas en las que luce el anillo de compromiso en la mano de la atleta.

Sin embargo, será el próximo 14 de noviembre cuando la pareja por fin se dé el ‘sí’ ante el altar, el cual será instalado en las playas del Exatlón, esto según las declaraciones de los dos participantes al programa ‘Venga la Alegría’.

Pato Araujo y Zudikey Rodríguez se comprometieron en agosto del año pasado, pero quisieron revivir ese momento con los fans de Exatlón.

Pato y Zudikey celebrarán su boda este 14 de noviembre y será transmitida por la señal de Azteca Uno.

La ceremonia se realizará en vivo desde el lugar en el que Pato y Zudikey compiten en la nueva temporada del popular reality show, y se transmitirá a las 6 de la tarde a través de la señal de Azteca Uno. El futbolista agradeció a la producción del programa por llevar a cabo rápidamente los preparativos para el gran día.

“Yo quiero agradecerle a la producción, porque yo le pedí a la producción ayudarme a hacer una boda y miren qué rápido ya están con todo, estoy contento porque sobre todo ya voy a ser el esposo de Zudi”, comentó Pato Araujo, quien fue duramente criticado por esta razón.

Te recomendamos leer: Pato Araujo le propone matrimonio a Zudikey en Exatlón México

¡En exclusiva, Zudikey Rodríguez y Pato Araujo nos comparten todos los detalles de su próxima boda en las tierras de @ExatlonMx que podrás disfrutar el sábado 14 de noviembre a las 6 PM por @AztecaUNO!���������� >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/h0bp4XElBJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 4, 2020

Por su parte, Zudikey Rodríguez contó que a 2 años de relación se encuentran felices: “Ya llevamos casi dos años, estamos felices y aún más de que se pueda realizar en estas playas, con todos los compañeros del Exatlón”.

No te olvides de leer La Verdad Noticias para conocer todos los detalles de la boda de Pato y Zudikey desde las playas de Exatlón.

Fotografías: Instagram