TV Azteca se burla descaradamente de los fans de Myriam Montemayor

Este fin de semana trascendió que el domingo por la tarde TV Azteca transmitiría el programa ‘En sus batallas’ dedicado a la trayectoria y vida de Myriam Montemayor, quien ganó la primera edición de La Academia en el 2002.

Y aunque ya se había filtrado el previo de lo que sería su programa, al final y a tan solo unos minutos de comenzar, anunciaron que no lo pasarían y que en su lugar entraría el nuevo programa de Fernando del Solar para TV Azteca, detalle que los fanáticos de Myriam Montemayor tomaron como una burla descarada para con ellos y la cantante.

TV Azteca cancela programa de Myriam Montemayor

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la periodista Laura Suárez, quien es la encargada de realizar las entrevistas a los famosos en dicho programa; ahí informó que el programa de la cantante había sido reprogramado hasta nuevo aviso.

Con profundo respeto a @MyriamMonteCruz, sus queridos seguidores y la audiencia de @AztecaUNO que nos sintoniza #EnSusBatallas, quiero compartirles que el programa dedicado a esta gran cantante y compañera de @Azteca se reprogramó y saldrá al aire en breve. Agradezco su confianza — Laura Suárez (@lsuarezs) September 6, 2020

Tras esta situación, los fieles seguidores de Myriam Montemayor se volcaron a las redes sociales para expresar su enojo, pues aseguran que se sintieron engañados; también hicieron mención de que esta no es la primera vez que la televisora del Ajusco hace algo así en contra de la ganadora de la primera edición de La Academia.

Myriam Montemayor.. @MyriamMonteCruz por que no se transmitió el programa de en sus batallas que promocionarón¿?¿@AztecaUNO una vez más nos mintierón queremos a Myriam en sus batallas @VengaLaAlegria @Flor_Rubio — gamaliel saher (@gasaher) September 6, 2020

Reorganicé muchos pendientes del trabajo con tal de sintonizar puntualmente el programa dedicado a MYRIAM MONTEMAYOR.

Al igual que otros fans, espero informen pronto la nueva fecha de transmisión. — Julio Bacelis (@JuarBacab) September 6, 2020

Según palabras de Myriam Montemayor, la empresa del Ajusco siempre la ha utilizado para apoyar a otros talentos y no a ella, tal y como sucedió en el 2009 cuando no ganó ‘El Gran Desafío’ o como cuando Paty Chapoy mencionó que la cantante no se deja conducir.

"Yo he tenido que defender mis proyectos, nunca ha habido una cámara, ni un micrófono y no hay esa relación, alguien que no me conoce, a pesar de lo importante que es su opinión como medio y mis respetos, pero nadie puede opinar de algo que no ha sido parte y que no conoce", declaró en su momento la cantante.

