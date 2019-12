TV Azteca recibe importante renuncia por contratar a Sofía Aragón como conductora

La fe mueve montañas ✨ . Esta noche, conduciré las mañanitas a nuestra Virgen de Guadalupe.. la Patrona de México y la Emperatriz de las Américas, para agradecerle por todo lo recibido este 2019.. que bella forma de cerrar esta década, donde cumplí tantos sueños y metas ♥️���� y pedirle por todos los sueños nuevos para la década de los 20 ��⭐️ Gracias @aztecauno @ssmester por esta oportunidad �������� es uno de mis eventos favoritos en el año! Gracias mi morenita por tanto tanto ♥️ Los esperamos a partir de las 10:50 pm por Azteca Uno!⭐️ . . . Makeup @magali_ng Hair @md_imagen Styling @charlie_garciaai

A post shared by Sofía Aragón (@sofaragon) on Dec 11, 2019 at 8:18pm PST