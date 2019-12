TV Azteca: profesor de La Academia suplica que no regalen mascotas en Navidad

La navidad se acerca, y con ella la temporada de dar y recibir regalos, es por ello que el profesor, Beto Castillo de La Academia, no se podía quedar con las ganas de dar un importante mensaje para todos los internautas que lo siguen, con respecto a dar y recibir regalos.

Beto Castillo exhortó a la sociedad a que no regalen animales durante la época navideña, pues no es un regalo apto para la temporada, ya que no se puede comparar a un animal con un juguete, pues son seres vivos que requieren cuidados.

El profesor de La Academia hizo referencia, a que, según las cifras, muchos de los perritos que son regalados en navidad, terminan en las calles antes de marzo o abril, pues se dan cuenta que en realidad es un ser vivo, y según Beto Castillo, al ser un regalo no le toman el valor necesario.

Asimismo, el profesor de La Academia dijo que si por alguna razón desean adquirir un perro o gato, seria bueno que sea uno de refugio o de calle, pues hay muchos en la calle necesitados de hogar.

“No regales animales en Navidad ni en reyes”, tituló Beto Castillo como parte de su campaña de concientización para navidad.

Los comentarios por parte de sus seguidores apoyaron la propuesta del profesor de La Academia, pues aseguran que en muchas ocasiones han visto que las personas abandonan a sus mascotas por no adquirir la responsabilidad de cuidarlos como debe ser.

Te puede interesar: Danna Paola ¿Fue a una cena ROMÁNTICA con juez de La Academia? (VIDEO)

“Más de acuerdo no puedo estar con sus sabias palabras. Tomemos consciencia de la responsabilidad que implica tener un animalito, no son juguetes”, apoyaron al profesor del Reality Show de Tv Azteca, que por cierto cuenta con más de 35 mil seguidores en su cuenta de instagram, quienes están al pendiente de todos los proyectos del también actor de doblaje.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana