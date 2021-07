¿TV Azteca obligará a Paty Navidad a vacunarse contra la COVID-19?

A finales de junio se dio a conocer que Paty Navidad formaría parte de MasterChef Celebrity, el nuevo reality show de cocina de TV Azteca. La noticia causó gran revuelo entre los cibernautas, quienes se cuestionaron si ella respetaría el protocolo sanitario de la producción o si la televisora del Ajusco la obligaría a recibir la vacuna contra la COVID-19.

Esta interrogante fue retomada por el periodista Joel O'Farrili, quien durante su participación en el programa Fórmula Espectacular cuestionó si la actriz mexicana accedería a respetar los protocolos sanitarios para no exponer a los demás participantes y al staff de la producción de un brote de contagios de la enfermedad que ella asegura no es mortal.

Paty Navidad ha sido elegida para formar parte de MasterChef México.

“Paty Navidad se respeta lo que piensa, pero la pregunta es, ¿para poder estar en ‘Masterchef Celebrity’, que inicia grabaciones hoy, la actriz se habrá vacunado?”, declaró el colaborador de Grupo Fórmula sobre su presencia en el reality show de cocina que se estrena próximamente por la señal de Azteca Uno.

Escucha las declaraciones del periodista Joel O'Farrili a partir del minuto 21:21 del anterior video que La Verdad Noticias presentó para ti.

Paty Navidad aclara si se va a vacunar

La actriz mexicana causó polémica al asegurar que se niega a ser vacunada contra la COVID-19.

Todo parece indicar que esta polémica llegó a oídos de la ex actriz de Televisa, quien vía Instagram aseguró que no se ha vacunado ni se vacunará en contra de la COVID-19, asegurando nuevamente que esta es un experimento: “La vacuna es un derecho, no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable”.

Finalmente, ella aseguró que respeta las decisiones de las demás personas, pero que ella sigue firme en su decisión de no vacunarse: “Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás, y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que yo considero mejor para mi y para mi salud en general, yo no me vacuno”.

¿Por qué suspendieron a Paty Navidad?

La actriz mexicana fue censurada en Twitter por propagar fake news sobre la COVID-19 y su vacuna.

Hace unos meses te dimos a conocer que la actriz había sido víctima de la censura de Twitter, esto debido a que sus mensajes violaban las políticas de la plataforma, pues estos compartían información falsa sobre la pandemia del coronavirus y la vacuna que se aplica para evitar contagios entre la población.

Ante el cierre de su cuenta de Twitter, Paty Navidad aseguró que se estaba atacando su libertad de expresión. Recordemos que desde el inicio de la pandemia, la actriz ha dicho que la enfermedad del coronavirus no es mortal y que la vacuna es un plan para que “la élite pueda controlar a la humanidad”.

¿Estás de acuerdo con la opinión de Paty Navidad? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales