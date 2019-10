TV Azteca exhibe en un programa a una chica con tremendo chupetón (VIDEO)

En el programa "Enamorándonos" de TV Azteca han surgido momentos muy polémicos desde infidelidades hasta peleas entre las participantes, sin embargo, en la emisión pasada una amorosa fue el blanco de burlas de sus demás compañeros.

Cabe mencionar que el proyecto busca que los concursantes encuentran el amor de su vida y a través de los portales se dan la oportunidad de conocer a diversas personas hasta encontrar a la indicada o indicado, algunos lo han encontrado, pero otros aún continúan en la búsqueda.

¿Qué hizo la amorosa?

Durante la resolución la participante Jacky tuvo que decir se le daba una nueva oportunidad a su flechado, pero, la joven con una actitud déspota comentó que él no se esforzó demasiado y prefirió batearlo, pues a pesar de la estatura la amorosa disfrutó de la cita, pero se sintió decepcionada.

"La verdad te diría que no eres tú soy yo, pero no, si eres tú, y no tiene que ver nada con tu estatura, ni con la cadena que me regalaste que no era de oro ni con la cartita, sino que no le echaste ganas, ósea yo te dije, te di la oportunidad te di más citas que a cualquier persona y no vi interés".

Durante las críticas por parte de los jueces, 'La Bebeshita' le cuestionó a la amorosa sobre la mancha que tenía en el cuello asegurando que era un chupetón, sin embargo, la participante no quiso mostrarlo y prefirió evadir las preguntas retirandose del foro de "Enamorándonos".

Después de su salida inesperada en el programa de TV Azteca, la amorosa reveló que no era un chupetón sino unas ronchas que le salieron en su cuerpo debido a que se intoxicó.

