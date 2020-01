TV Azteca: Revelan la lista completa de los enemigos de Pati Chapoy de Ventaneando

TV Azteca: Revelan la lista completa de los enemigos Pati Chapoy de Ventaneando

Pati Chapoy siempre ha causado varias controversias durante sus casi 30 años al frente del programa de chismes, “Ventaneando” de TV Azteca.

Desde polémicas con sus compañeros de TV Azteca, hasta artistas de la televisora rival, Televisa, los conductores de Ventaneando, en especial Pati Chapoy tienen más de un enemigo en su lista negra.

Ahora que Ventaneando cumple 24 años al aire con TV Azteca, el periodista, Alejandro Zuñiga decidió celebrar el emblemático aniversario revelando la lista completa de los enemigos confirmados de Pati Chapoy y el resto de los conductores del programa.

Atala Sarmiento

Conocida principalmente por sus años en TV Azteca, dejó Ventaneando en tan malos términos que Pati Chapoy ni siquiera le permitió despedirse de los televidentes en el programa.

Posteriormente se unió a “Intrusos” de Televisa lo que consolidó su lugar como enemiga de Pati Chapoy.

Raquel Bigorra

Había sido bienvenida en Ventaneando pero al descubrirse que pasaba secretos de sus compañeros a TVNotas, en especial de Daniel Bisogno, sus ex - compañeros en Ventaneando encabezaron toda una campaña de odio en su contra.

Académicos

La Academia de TV Azteca dio varias generaciones de enemigos para Ventaneando, siendo los más conocidos, Remmy Valenzuela, Myriam Montemayor, Jolette, Yuridia y Carlos Rivera.

Pati Chapoy ha vetado a todos los ex- académicos que no le agradaban o no se unían incondicionalmente a TV Azteca.

Gloria Trevi

Pati Chapoy ha encabezado varias investigaciones sobre la cantante, lo que la ha puesto en medio de muchos escándalos.

Gloria Trevi tiene varias demandas en contra de Pati Chapoy, para las que pide más de 180 millones de dólares de indemnización y el despido de Pati Chapoy.

Alberto Ciurana

Aunque es productor de TV Azteca no se ha librado de los problemas con Pati Chapoy, e incluso intentó que cancelarán Ventaneando, sin embargo, su odio público en contra de sus compañera provocó que fuera despedido de La Academia.

Sarita Sosa

A la muerte de José José, Pati Chapoy tomó partido en las peleas por la herencia del cantante y usó su programa para desprestigiar a la hija del Príncipe de la Canción.

Ciclistas y motociclistas

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, los conductores de Ventaneando son agresivos en lo que respecta a este grupo de ciudadanos, y constantemente critican el uso de este tipo de transporte.

