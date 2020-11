TV Azteca: Pati Chapoy y el escándalo que casi la lleva a prisión

No se puede negar que Pati Chapoy es una de las celebridades más populares de TV Azteca, esto debido a la extensa trayectoria que ha tenido dentro de la televisión y otros medios de comunicación, pues es bien sabido que su nombre es un referente para las exclusivas más codiciadas del mundo del espectáculo en México.

Sin embargo y según información de Milenio, la carrera artística de Pati Chapoy ha sido ensombrecida por los diversos escándalos en los que se ha visto envuelta, pero uno de los más conocidos ha sido su rivalidad con Televisa, misma que casi la manda a la cárcel, lo cual no sucedió gracias a los ejecutivos de la televisora del Ajusco.

Pati Chapoy estuvo a punto de ir a la cárcel por culpa de Televisa.

En agosto de este mismo año, la periodista de espectáculos recordó la difícil situación que vivió en 1997 cuando Televisa quiso meterla a la cárcel por haber utilizado algunas escenas de su programación en la emisión de ‘Ventaneando’ y que incluso fue el mismo Procurador General de la República quien le solicitó a Ricardo Salinas Pliego permiso para arrestarla.

“Tienes que darnos permiso de arrestar a Pati, meterla a la cárcel y calmar a Televisa”, fue la orden que recibió TV Azteca.

TV Azteca evitó que Pati Chapoy sea detenida

Pati Chapoy señaló que Ricardo Salinas Pliego, quien es dueño actual de TV Azteca, no permitió que ella pisara la cárcel y que para evitar que sea detenida por las autoridades le mandó un helicóptero para que la trasladará desde su casa hasta las instalaciones de la televisora.

“Lo que ustedes están viendo es el helicóptero de Azteca que me llevó de mi casa a las instalaciones de Azteca, cuando Televisa quiso meterme a la cárcel... Fueron momentos muy difíciles para mí, fui custodiada por los abogados que me puso Ricardo Salinas para evitar que me llevaran a la cárcel” recordó la estrella de TV Azteca.

Ricardo Salinas Pliego defendió a Pati Chapoy y evitó que pisará la cárcel.

Tras este penoso incidente, Pati Chapoy mencionó que comenzó una batalla legal en contra de Televisa, lo cual provocó que se reconociera el derecho a la crestomatía, lo cual permite a las televisoras utilizar fragmentos de diversos programas de la competencia para fines informativos.

¿Conocías este polémico momento de la vida de Pati Chapoy? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

