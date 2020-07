TV Azteca: Nuevo look de Carmen Muñoz recibe duras críticas en redes

La conductora Carmen Muñoz se ha convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de haber compartido en su cuenta de Instagram una imagen donde presumía su nuevo look, el cual parece no haber sido del total agrado de sus fanáticos.

No se puede negar que una de las razones por la cual Carmen Muñoz ha logrado destacar dentro de TV Azteca es por su espectacular estilo que derrocha ante las cámaras, mismo que le ha permitido conquistar el corazón del público televidente, quienes la apoyan de manera incondicional.

Cobró popularidad al ser conductora del programa Enamorándonos pero desafortunadamente la televisora del Ajusco decidió poner en su lugar a Penélope Menchaca y a ella, después de estar como conductora invitada en Venga La Alegría, la integraron a las filas de Al Extremo.

Carmen Muñoz se ha convertido en la nueva estrella de TV Azteca.

Carmen Muñoz presume en Instagram su nuevo look

Carmen Muñoz logró captar la atención de las redes sociales gracias al nuevo look que ha adoptado en esta cuarentena, pero desafortunadamente este no ha sido del agrado de su público ya que en ellas se pueden leer varias críticas negativas que su peinado ha recibido.

A través de su cuenta de Instagram, plataforma donde ya supera el millón de seguidores, la conductora de 56 años de edad se ha encargado de compartir varias fotografías para presumir su nuevo look, el cual destaca por tener un pronunciado copete rubio que la hace ver radiante.

Carmen Muñoz no logró cautivar a sus fans con su nuevo look.

Esta nueva imagen ha logrado a enamorar a varios de sus fieles fanáticos, quienes no dudaron en llenar de halagos a Carmen Muñoz, pero también es posible ver que muchas personas no les agrado el estilo que adoptó la conductora, quienes no dudaron en hacérselo saber, críticas que ha sabido recibir de buena manera, lo que demuestra lo madura y sencilla que es.

Fotografías: Instagram