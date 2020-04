TV Azteca: ¿Los conductores de “Venga La Alegría” ya no se soportan?/Foto: Publimetro

Durante un programa en vivo de “Venga La Alegría”, los conductores de TV Azteca demostraron que probablemente ya no se soportan. Y es que iniciaron una pelea aún sabiendo que habían miles de personas que los estaban viendo; aunque hicieron parecer que todo estaba “en orden”.

En la famosa sección de juegos llamada “Desconectados” los conductores de “Venga La Alegría” debían adivinar las canciones que estaban escuchando sus compañeros. En la sección quien fungía como juez era Sergio Sepúlveda, mientras que el Capi, Anette Cuburu, Cynthia Rodriguez, Ricardo Cásares, el chef Mariano y Brandon Peniche eran los participantes.

Desde el inició en el juego se sintió un poco la tensión entre los compañeros, sin embargo trataron de sacar adelante el juego. Pero todo cambió cuando la conductora Anette Cuburu presuntamente hizo trampa, ya que durante el juego no podías bailar la canción, y la conductora de TV Azteca sí lo hizo.

Posterior a ello, cuando nuevamente pasó Anette junto con el Capi Pérez, la conductora de VLA le bajó a la música, algo que molestó a sus compañeros quienes dijeron que estaba haciendo trampa de nuevo. Además, el Capi también hizo un “juego sucio” ya que hizo mímica con sus manos, logrando que Cuburu adivinara más rápido la canción.

Discuten conductores de VLA

El programa de TV Azteca no se detuvo, y los espectadores pudieron ver la acalorada discusión que hubo entre los conductores de VLA quien al parecer ya no se soportan, o por lo menos no entre todo se caen bien.

Aunque Sergio Sepúlveda intentó controlar la situación, casi al final del juego cuando Anette y el Capi respetaron las reglas del juego, se pudo notar que ambos sí estuvieron haciendo trampa durante la sección, algo que dejó enojados al resto de los conductores. Por ello, los fans expresaron su opinión afirmando que hay algunos que no deberían estar en Venga La Alegría.

Aquí te dejamos el video de lo ocurrido.