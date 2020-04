TV Azteca: La Bebeshita causa polémica por no respetar la cuarentena de esta manera/Foto: La Silla Rota

El programa “Al Extremo” de TV Azteca, se encargó de exponer a la conductora Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”. Y es que la estrella del desaparecido programa “Enamorándonos” causó polémica por no respetar las normas que se han establecido actualmente en la cuarentena por la pandemia del Coronavirus.

La Bebeshita de TV Azteca, compartió en sus redes sociales que estaba teniendo una divertida fiesta de piscina y bebidas alcohólicas junto a algunos de sus amigos. Sin embargo, esto generó el enojo de miles de internautas, así que la producción de Azteca le pidió una explicación a Daniela Alexis.

Durante una transmisión del programa “Al Extremo”, ahora conducido por Carmen Muñoz, la conductora le pidó a La Bebeshita que explicara porqué hizo esta fiesta aún sabiendo que debe mantener una “sana distancia” con las personas de por lo menos un metro y medio, para evitar contagiarse del virus COVID-19.

Sin embargo, Daniela Alexis reaccionó de una manera muy negativa en su entrevista con Azteca vía video-llamada, ya que la ahora youtuber e influencer se defendió argumentando que la fiesta se hizo como parte de un video para su canal de Youtube “DanOski”, y que se respetaron las medidas de higiene necesarias.

La Bebeshita fue evidenciada en redes sociales por no tener las medidas de prevención adecuadas para el Coronavirus. ❌ ��



�� Ve Azteca Uno EN VIVO y GRATIS. —> https://t.co/MRuTRQSxBA pic.twitter.com/AMs1P1PjCD — @AlExtremo (@AlExtremo) March 31, 2020

La Bebeshita aseguró que no hubo riesgo

De acuerdo con Daniel Alexis de 29 años, durante el evento, hubo servicios médicos y en todo momento se “protegieron”. Sin embargo, Bebeshita en unas historias de Instagram que ella misma compartió en su cuenta, se ve a los jóvenes asistentes muy cercanos, ¿Dónde quedó la “sana distancia”?

Por ello, el público internauta criticó mucho las acciones de La Bebeshita ex participante de “Enamorándonos” de TV azteca, por no respetar las medidas que se están fomentando ahora en la cuarentena, donde se le ha pedido a la población incansablemente que no salgan de sus casas y mantengan una distancia social considerable.