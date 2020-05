TV Azteca: Horacio Villalobos da TREMENDA sorpresa en Venga la Alegría

Horacio Villalobos se ha convertido en uno de los conductores más queridos de la televisión y es que con su carisma ha conquistado a cientos de fanáticos que a través de las redes sociales habían estado manifestando su reintegración al famoso matutino de Tv Azteca.

Hay que recordar que Horacio Villalobos estuvo como conductor provisional en Venga La Alegría, luego de que los conductores oficiales fueran retirados a sus casas por las dificultades de la cuarentena por el coronavirus.

La sorpresa de Horacio Villalobos

Resulta que esta mañana el querido conductor Horacio Villalobos fue presentado como parte de los conductores de Venga la Alegría, el programa matutino de TV Azteca, luego de que un sinfín de internautas lo solicitaran por medio de las redes sociales.

Si recordamos cuando ocurrió la cuarentena en el programa porqué Patricio Borghetti dio positivo a COVID-19, Horacio fue parte de los conductores sustitutos, cuando la mayoría de la producción fue enviada a su casa.

Fue por eso que mediante una votación en redes sociales, el público pidió que Horacio regresara al horario matutino, dijo en su momento que lo aceptó porque: “¿A quién le ofrecen trabajo en la pandemia?”.

Es por eso que ahora los otros conductores le dieron la bienvenida, aseguraron que aunque algunos tenían roces las cosas cambiaron y lo hicieron sentir como en casa, pues es uno de los caprichos que Tv Azteca está cumpliendo a sus televidentes que están al pendiente de su programación.

Por su parte el conductor Horacio Villalobos mencionó al respecto: “Pasó lo de la pandemia y llegué aquí, y no es choro, porque hay mucha gente hipócrita en la televisión, pero en verdad me hicieron sentir como en casa, gracias. Con algunos tenía hasta mis roces, hemos ido limando asperezas, hay cariño y sobre todo la intención de hacer un programa padre como lo hacen ustedes. Y pues me siento como Señorita México”.

La reacción de los fans en redes

Cabe mencionar que en las redes no faltó que los internautas celebraran la decisión de Tv Azteca de regresar a Horacio Villalobos: “Gracias, muchas gracias por regresar a Horacituuuu al programa y saben por qué? Porque es el mejor”, “De las mejores elecciones de VLA”, “Al fin alguien honesto, transparente, lo amamos porque no es falso. Ahora sí el programa con el Horacio, Kristal y Brandon es el mejor”, entre otros.