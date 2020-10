TV Azteca Guapo actor SE CASA y contagia a sus invitados de Covid-19 ¡Irresponsable!

Un guapo actor de Tv Azteca recientemente ha causado polémica entre la farándula, ya que no hace mucho celebró su boda y salieron contagiados aproximadamente cien invitados de Covid-19.

Se trata del actor Armando Torrea quien se casó en Mexicali con Laura Pérez, pero desafortunadamente las cosas no terminaron bien, ya que se habrían contagiado de Covid-19 cien personas porque no respetaron medidas sanitarias, señala Alonso Pérez, el secretario de Salud de esa ciudad.

Actor se casó sin respetar las normas de prevención por la pandemia

Esta infortunada información se da en distintos portales de noticias y en ella se agrega que la boda entre Armando Torrea de Tv Azteca y Laura, quien es hija de un empresario de la construcción, ocurrió el pasado 3 de octubre sin que las personas hicieran caso de las medidas sanitarias y por eso ocurrió el contagio entre cien de los trescientos invitados.

Hay que resaltar que la unión matrimonial fue en el 3 de octubre pasado en la residencial de San Pedro, la llamada zona dorada de la capital del estado, a la que asistieron al menos 300 personas.

Por otro lado se resalta que en la boda no hubo ningún tipo de medida preventiva aplicada y se contagiaron alrededor de 100 asistentes, y por tal motivo la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios ya realiza una investigación al respecto.

Alonso Pérez Rico, el secretario de Salud en Baja California, mencionó: Hubo una gran afluencia, no hubo protocolos, no hubo filtros, no hubo nada. Ni pidieron autorización.

Entre otros detalles se resaltó que la boda del actor se celebró en un salón en el fraccionamiento San Pedro Residencial y se hace público que alrededor de 100 invitados resultaron positivos a la prueba de Sars-Cov-2, mientras que en las imágenes que Torrea coloca en su cuenta de Instagram se aprecia que ni él, ni su hoy esposa y mucho menos muchos de los invitados portan cubrebocas ni respetan la sana distancia.

Cabe destacar que la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios del Estado indagará al salón de fiestas por incumplir las reglas para jardines de eventos en Mexicali, informa La Jornada.

¿Crees que este actor de Tv Azteca fue irresponsable al realizar su boda en medio de la pandemia?