TV Azteca: Exactriz presentó a su NOVIA con una atrevida foto

Una exactriz de TV Azteca ha sorprendido al sincerarse con sus seguidores y confesó algo muy personal sobre sus preferencias y hasta presentó a su reciente pareja sentimental, causando los divididos puntos de vista por parte de los internautas.

Se trata de la actriz mexicana, Julieta Grajales, recordada por su partición en novelas de TV Azteca, gritó a los cuatro vientos que está más enamorada que nunca y confesó que tiene novia al publicar una romántica foto al lado de su pareja sentimental.

Así presentó Julieta Grajales a su novia

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la también integrante de El Chema compartió una foto en la que aparece posando en un campo mientras da un tierno beso a su pareja sentimental que es otra chica.

La famosa actriz colocó un texto que dice así: “La verdad no logro entender cómo se preguntan con asombro si una mujer está o no está con otra mujer, a ver señores compartir las preferencias no es motivo de asombro ni etiquetas, todos somos IGUALES, aquí lo importa es festejar que en la vida aún existe el amor...”.

Pero la publicación dividió las opiniones de sus seguidores, pues hubo algunos que mostraron su total apoyo a Julieta, sin embargo, algunos otros la hicieron pedazos y a pesar de que Grajales ha apoyado abiertamente el movimiento LGBT, algunos internautas no podían creer su anuncio.

Dentro de los comentarios resaltan algunos que dicen así: “Viva el amor", “Se desperdicia mucha belleza", “Ser gay está de moda", “Amor es amor", “¿Esto es real?", entre muchos otros que destacan en la enorme lista.

Cabe destacar que Julieta Grajales es una actriz que brilla con luz propia en las telenovelas de TV Azteca y acaba de incursionar en el mundo de los melodramas en Estados Unidos, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y ahora está causando furor tras dar a conocer a su pareja sentimental.