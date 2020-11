TV Azteca En CRISIS ECONÓMICA queda famosa exacadémica ¡Fracasó en todo!

Una exalumna de La Academia, se presume que tras salir de TV Azteca, se gastó todo su dinero que ganó en el reality, desapareció de la vida pública y ahora se dedica a esto para sobrevivir.

Se trata de la bella Estrella Veloz, quien adquirió fama al ser parte de la Primera Generación de La Academia, pues la trovadora triunfó en la música mientras estuvo en el reality musical de TV Azteca en el 2002, sin embargo, todo cambió al salir.

Hay que recordar que la cantante lanzó cuatro discos y participó en algunas telenovelas del Ajusco como La Vida es una Canción y Los Sánchez, para luego desapareser del ojo público, luego poco se sabía de ella, hasta que en 2014 se casó y tuvo a su hija Lenna, poniendo en pausa la música para generar ingresos en otros proyectos.

El fracaso de Estrella Veloz

En alguna ocasión en entrevista Estrella comentó que tuvo que al poner en pausa su carrera como artista, incursionó en el campo financiero y logró sobrevivir sin trabajar, luego de que muchos negocios se vinieran abajo, así lo detalló:

“Me convertí en inversionista desde hace mucho años... lo que me permitió ponerle una pausa a mi carrera”.

Por si fuera poco la exacadémica reveló que el dinero que ganó en La Academia se lo gastó en fiestas, que varios de su negocio como emprendedor se fueron a la bancarrota y que hubo un tiempo en el que se quedó sin nada:

Mis amigos más cercanos se la 'chutaron' conmigo. Cuando me quedé sin dinero, cuando todo lo que gané en 'La Academia' me lo chuté en fiestas, cuando inicié un negocio y me quebró, varias veces, todo eso lo saben mis amigos más cercanos.

La exacádemica también aseguró que mientras pasaba por esos tiempos inciertos, estudiaba para certificarse y poder enseñar a los demás cómo manejar mejor las finanzas personales: Yo llegaba a las 2 de la mañana a mi casa y me levantaba a estudiar mi diplomado. Sí estoy preparada, me certifiqué por lo mismo y para poder enseñar de una manera más del ser al ser.

“Nos enseñan a trabajar para generar ingresos, pero no a manejar nuestro dinero”.

Cabe destacar que a Estrella no se le ha visto mucho en redes sociales, pues tiende a ausentarse y no publicar nada por varios meses. Incluso, en una reciente entrevista confesó que nunca pudo cumplir el anhelo de sus padres, sacarlos de trabajar y mantenerlos de sus ganancias en la música, sin embargo, sigue componiendo.