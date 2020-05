TV Azteca: Conductor GAY (supuestamente) trata de ligar a conductora y lo destrozan en redes

Un famoso conductor de Tv Azteca que supuestamente es gay, se ha presumido ligando a una famosa conductora de Venga La Alegría y ha causado furor en las redes sociales por tal acción.

Resulta que en el transcurso del programa de Venga la Alegría, en la sección 'Sin Palabras' Roger González fue muy directo con Tábata Jalil y le dijo un cumplido que causó controversia entre los fans de ambas celebridades.

Tal parece que uno de los conductores fue ‘amistoso’ con una de sus compañeras durante una dinámica, en el programa de Venga la Alegría, pues mientras estaban por empezar el juego ‘Sin Palabras’.

¿Roger González es gay?

Se trata del famoso presentador Roger González , quien dirige la dinámica le pidió a Tábata Jalil que tomara un huevo para saber qué es lo que tenían que adivinar sus compañeros. Al momento de estar sacando el papelito, el presentador no aguanto el momento y le dijo a Jalil que se veía muy bien vestida con el disfraz rosa que usó en la mañana:

“¡Qué bonita estabas de rosita fresita!”.

Por su parte, la conductora Tábata Jalil solo se sonrojó y agradeció, y otros de sus compañeros comentaron lo mismo a lo que ella les contestó: “Que bueno que les gustó. Está allá arriba (disfraz)”.

Como es costumbre de los internautas no faltó quien señalara que parecía que quería "tirarle la onda" y otro comentario cuestionó "si era gay o no", esto tras los rumores sobre la sexualidad del ex conductor de Disney.

Cabe destacar que el conductor de Tv Azteca, Roger González publicó no hace mucho una fotografía a través de su cuenta de Instagram, en donde aparece posando junto a una de sus compañeras del programa Venga La Alegría, a pesar de que las autoridades sanitarias ya han emitido recomendaciones sobre mantener distancia entre las personas para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.