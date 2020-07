TV Azteca: ¿Christian Nodal tiene un ROMANCE secreto con integrante de La Voz?

Christian Nodal es un famoso cantante de música regional mexicana que ha destacado con grandes éxitos en el mundo de la música y que últimamente ha causado polémica por un supuesto romance que tiene en Tv Azteca.

Resulta que la periodista Nelssie Carrillo aseguró que el coach Christian Nodal está flechado por una guapa participante de La Voz en Tv Azteca y ha causado fuertes rumores en la famosa televisora.

Hay que destacar que los conciertos de La Voz cada vez se ponen más emocionantes y durante la última emisión del programa se destapó una nueva polémica que envuelve al coach Christian Nodal y a una participante.

¿Christian Nodal tiene un romance en Tv Azteca?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram la periodista Nelssie Carrillo utilizó para revelar que el originario de Caborca, Sonora, estaría enamorado de Yuli Flores, quien es integrante de su equipo, así lo ha señalado:

“Christian está flechado por la participante y alumna de su equipo en La Voz”.

No es para menos que la sorprendente publicación de Nelssie de inmediato causó revuelo y varios internautas le pidieron que no difame a la cantante regiomontana señalando que es una mujer casada y no tendría razón de salir con Christian Nodal.

Entre los comentarios que comenzaron a abundar en la publicación se encuentran las siguientes: Es casada ella; Ella está felizmente casada; Es muy bonita, pero está comprometida o casada y tiene un niño; Respeten, ella es una señora; entre muchos otros más.

Cabe mencionar que Christian Jesús González Nodal es un cantante y compositor mexicano. Su primer sencillo, «Adiós amor», publicado en 2016 bajo el sello discográfico Fonovisa, ha recibido más de 930 millones de visitas en YouTube, con el cual fue lanzado a la fama en diversos medios de comunicación en México y Estados Unidos.