TV Azteca: Así fue la emotiva despedida de Jorge Zarza en Hechos AM

El día de hoy, viernes 17 de julio, se transmitió la última emisión de Hechos AM donde Jorge Zarza fungió como el conductor principal, esto después de haber estado al frente del noticiero matutino de TV Azteca por una década; es por ello que se le realizó una emotiva despedida donde estuvieron presentes compañeros, amigos y la esposa e hija del periodista.

La salida de Jorge Zarza del noticiero causó revuelo en las redes sociales y diversos medios de comunicación debido a que el periodista ha prestado sus servicios a TV Azteca durante 25 años, pero desafortunadamente y con la intención de renovar la imagen de Hechos AM, los ejecutivos decidieron cambiarlo por otros periodistas jóvenes que pudieran cautivar al público.

Durante los últimos minutos de la emisión del noticiero que condujo durante más de una década, se pudo apreciar un momento de charla muy amena donde compañeros del periodista recordaron su carrera dentro de TV Azteca y le dedicaron unas emotivas palabras.

Jorge Zarza estuvo al frente de Hechos AM por una década.

Jorge Zarza se despide de Hechos AM

Entre los asistentes a la despedida de Jorge Zarza en Hechos AM destacó la presencia de Linet Puente, Esteban Macías, Juan Antonio Hernández ‘Torero’, Javier Alatorre y Roberto Ruíz, quienes son grandes amigos del periodista y quisieron acompañarlo en este momento tan especial para su carrera.

“Quiero entregar mi lápiz que me ha acompañado esta década, es mi compañero cuando tengo nervios y para apuntar las cosas, deseo que cumplan 25 años y tengas las mejores amistades como las que me dio TV Azteca durante todos estos años”, declaró Jorge Zarza a los nuevos conductores que lo reemplazaran en Hechos AM.

No fue una despedida, sino una reunión entre amigos para decir hasta siempre a una época de @HechosAM. pic.twitter.com/Rv2iaZc98s — Hechos AM (@HechosAM) July 17, 2020

El futuro del periodista dentro de TV Azteca todavía es incierto pues no se sabe cuál será el nuevo proyecto que tendrá dentro de la televisora, pero lo que sí es un hecho es que Jorge Zarza logró convertirse en un ícono de la televisión mexicana gracias a su presencia dentro del noticiero que vio despertar al público televidente por una década entera.

Fotografías: Instagram