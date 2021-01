TUNDEN a Gaby Spanic por su peculiar rostro ¿Se hizo una cirugía?

Gaby Spanic es criticada por el aspecto de su rostro

Gaby Spanic sigue dando de qué hablar en las redes sociales, anteriormente te dimos a conocer en La Verdad Noticias que protagonizó un escándalo con el presentador Gustavo Adolfo Infante del programa "De Primera Mano", pero ahora su físico ha dividido opiniones.

¿Acaso la famosa se sometió a una cirugía estética? La actriz venezolana de 47 años de edad dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir una reciente fotografía este 2021, revelando que había regresado Paola Bracho, un inolvidable personaje de la telenovela "La Usurpadora".

Recordamos que Gaby Spanic saltó a la fama por protagonizar aquel exitoso melodrama. Desde entonces se convirtió en una de las actrices más sensuales de la televisión mexicana, pero ahora su rostro ha causado furor en las redes sociales y ha dejado intrigados a los usuarios.

Gaby Spanic protagonizó la telenovela "La Usurpadora"

Gaby Spanic causa revuelo por su nuevo rostro

En la imagen que compartió la actriz venezolana en Instagram, se puede observar que su rostro luce muy extraño, la famosa se ve con unos enormes ojos, una nariz afilada y sus labios más gruesos. Su aspecto físico llamó la atención de sus admiradores.

"Un filtro más y purifica el agua". Comentó un usuario.

Diversos fans de la famosa quedaron en shock al ver su rostro muy cambiado, mientras que otros internautas le recomendaron a la actriz que no use tantos filtros, ya que es una mujer hermosa a sus 47 años de edad y no necesite de algún retoque en sus fotografías.

Gaby Spanic sigue sorprendiendo a sus admiradores con sus candentes publicaciones, pero últimamente su rostro luce muy cambiado, ya que ha utilizado varios retoques para lucir más joven y bella, lo que ha causado todo un revuelo en las redes sociales.

