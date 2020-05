¡TRAICIÓN! Horacio Villalobos REAPARECE en Televisa ¿Qué está pasando?

Horacio Villalobos es un popular conductor que se ha ganado el cariño del público por su brutalmente honesto sentido del humor y que recientemente causó polémica al reaparecer en un famoso programa de Televisa.

Resulta que Horacio Villalobos de Venga la Alegría no se va de TV Azteca y no regresó a las filas de la televisora de San Ángel, si no que se puso nostálgico y solo recordó su época de conductor en Telehit.

Hay que recordar que con anterioridad, Horacio Villalobos estuvo conduciendo Válvula de Escape en el canal de Televisa de 1996 al 2006, además de que fue conductor y productor de Desde Gayola, un programa de sketches muy polémicos que comenzó a transmitirse en 2002 en el show de espectáculos ya mencionado.

Se resalta que el show alcanzó una enorme popularidad al tocar, a través de sketches controversiales que generaron múltiples críticas, pero le dio una gran fama a Villalobos, temas como la política, religión, homosexualidad, racismo y sociedad basado en el humor negro, la sátira y la parodia.

Tal parece que el famoso conductor Horacio Villalobos recordó esa época con una foto enviada por el productor Guillermo del Bosque, en la que aparece junto a Mónica Noguera y Paloma Márquez, con quienes sigue en contacto actualmente pues las etiquetó.

En la descripción que incluyó en Instagram: “Esta foto me la mandó #GuillermoDelBosque de aquellos tiempos de #Telehit @monanoguera @palomamarquezdiaz".

Cabe resaltar que aunque el conductor recuerde con cariño su época en Televisa, no significa que vaya a volver. En sus propias palabras: “En Televisa son ojetes (...). Prefiero cáncer de próstata que trabajar ahí".

Horacio Villalobos y su relación con Roger González

Horacio Villalobos comenzó a participar en el programa "Venga la Alegría" se ha convertido en uno de los favoritos, incluso se ha hecho amigo de Roger González, pero una extraña fotografía que compartió el conductor junto a su compañero dividió opiniones.

TE PUEDE INTERESAR: Horacio Villalobos sorprende al integrarse a famoso programa de Tv Azteca

Todo surgió por una nueva publicación que hizo el ex juez de La Academia al compartir un momento junto al presentador; el conductor recibió un incómodo comentario de un usuario, donde le pedía que ayudara a Roger González a salir del clóset para descubrir sus preferencias sexuales.