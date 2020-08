THE DOORS celebra el 50 aniversario de ‘Morrison Hotel’ con una edición DE LUJO

La icónica banda de rock The Doors anunció el lanzamiento de una edición deluxe de su exitoso álbum Morrison Hotel, para conmemorar el 50 aniversario de su estreno, que llevará por nombre Morrison Hotel: 50th Anniversary Deluxe Edition.

Se trata del quinto álbum de estudio de The Doors, lanzado en febrero de 1970, y aquel con el que el grupo regresó a sus raíces más rockeras, además de haber obtenido la certificación de disco de oro, al igual que los cuatro trabajos anteriores del grupo.

El álbum tomó su nombre del hotel Skid Row ubicado en el centro de Los Ángeles, que aparece en la portada.

El Morrison Hotel será lanzado en un set de 2 CD y 1 LP, y estará disponible el 9 de octubre. Incluirá el álbum original que fue recientemente remasterizado por The Bruce Botnick, ingeniero y mezclador de toda la vida de la banda, además de un disco extra de tomas de estudio inéditas y el álbum original en vinilo virgen de 180 gramos. También estará disponible en plataformas de streaming el mismo día.

¿Qué esperar del relanzamiento de Morrison Hotel?

Para la edición de lujo, el álbum sufrió algunas nuevas inclusiones con más de una hora de grabaciones inéditas que no quedaron en el corte final. Las 19 tomas descartadas transportan a los escuchas al estudio con ‘El Rey Lagarto’, John Densmore, Robby Krieger y Ray Manzarek para dar una perspectiva inédita de la realización.

“Hay muchas tomas, diferentes arreglos, comienzos en falso y conversaciones de estudio perspicaces entre la banda, que estaba en el estudio, y el productor Paul Rothchild, que estaba en la sala de control”, señaló Botnick. “Es como ser una mosca en la pared ".

Entre las grabaciones desconocidas destacan “Queen of the Highway” y “Roadhouse Blues”, que llegaron al disco oficial muy evolucionadas. Un detalle interesante en esta última pista es apreciar cómo la banda utilizó a varios bajistas para interpretarla.

Las primeras versiones incluyen a Harvey Brooks, quien tocó en el álbum anterior de la banda, The Soft Parade. Más tarde incluye a la leyenda de la guitarra Lonnie Mack en el bajo junto con John Sebastian de The Lovin ’Spoonful en la armónica, quien, debido a restricciones contractuales en ese momento, tuvo que ser acreditado como" G. Puglese ".

tre el tesoro escondido de tomas descartadas inéditas también se encuentran versiones aproximadas de las canciones de Morrison Hotel "Peace Frog" y "Blue Sunday", así como la rareza de The Doors "I Will Never Be Untrue". La colección también captura algunas tomas de sesión increíbles de la banda tocando versiones del clásico de Motown "Money (That’s What I Want)" y "Rock Me" de B.B. King.