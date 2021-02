TEST de Naruto más difícil que jamás hayas hecho

Naruto definitivamente no es un anime corto, que se extiende desde 2002 hasta 2017 con aproximadamente 425 episodios de canon de un total de 720. Es posible que hayas visto la serie completa, pero ¿realmente estabas prestando atención?

Realiza este rápido cuestionario de Naruto para poner a prueba tus conocimientos. La Verdad Noticias solo hará preguntas relacionadas con Naruto y Naruto: Shippuden. ¡Tranquilo! Si aún no has visto Boruto: Naruto Next Generations no pasa nada, ya que no entraremos en territorio de spoilers sobre la secuela.

Podrás encontrar las respuestas al final de este artículo, junto con una breve explicación. Demuestra tu conocimiento sobre el universo Naruto y comparte tus resultados en los comentarios. ¡Empecemos con este difícil test de conocimientos!

Pregunta 1

¿Quién engaña a Naruto para que robe un pergamino en el primer episodio de la serie?

Iruka Mizuki Hiruzen Mitsuki

Pregunta 2

¿Cómo se llama la espada de Zabuza?

Haku Piel de tiburón / Samehada Helmsplitter / Kabutowari Hoja del verdugo / Kubikiribocho

Pregunta 3

¿Qué equipo no está incluido en la clasificación "Rookie 9" durante los exámenes de Chunin?

Equipo 7 Team Guy Equipo 8 Equipo 10

Pregunta 4

¿A cuál de los hijos de Gamabunta convoca Naruto accidentalmente durante su pelea contra Gaara?

Gamakichi Gamamoro Gamatatsu Gamaken

Naruto Uzumaki durante el anime clásico

Pregunta 5

¿Por qué Kakashi siempre llega tarde?

Se pierde en el camino de la vida Visita el Hokage a diario Visita la Piedra Conmemorativa Está leyendo las novelas de Jiraiya.

Pregunta 6

¿Cuál es el nombre real de las ocho colas?

Chomei Saiken Gyuki Matatabi

Pregunta 7

¿Cuál de los cinco principales pueblos ocultos es el único que nunca produjo un miembro de Akatsuki?

Sonido oculto Nube oculta Niebla oculta Piedra oculta

Pregunta 8

¿La espiral roja en la parte trasera de los chalecos de Konoha simboliza una amistad con qué clan?

Senju Uzumaki Namikaze Uchiha

Pregunta 9

¿Qué bestia con cola tenía Rin dentro de ella?

Tres colas Cuatro colas Dos colas Seis colas

Pregunta 10

¿Cuál es el nombre del gran plan de Madara Uchiha?

Proyecto Tsukuyomi Proyecto Tsukigakure Proyecto Tsuki no Me Tsukuyomi infinito

Respuestas

Estas son las respuestas a las 10 preguntas del test. Felicidades por probar tus conocimientos sobre el anime clásico de Naruto y su segunda parte Naruto: Shippuden. ¡Dattebayo! Si respondiste correctamente la mayoría, puedes llamarte un verdadero fan experto de Naruto Uzumaki.

Pregunta 1: (2) “Mizuki” engaña a Naruto para que robe el Pergamino de Sellado, y así es como aprende su característico jutsu de clones de sombras múltiples.

Pregunta 2: Como miembro de los Siete Espadachines Ninja de la Niebla, Zabuza empuñaba la (4) “Hoja del Verdugo / Kubikiribocho”. Haku se veía a sí mismo como la "herramienta" de Zabuza, pero no era una espada literal.

Pregunta 3: El (2) “Team Guy” no forma parte de la clasificación de "Rookie 9" durante los exámenes de Chunin porque Neji, Lee y Tenten ya han sido un equipo oficial durante un año en ese momento.

Pregunta 4: Naruto invoca accidentalmente a (1) “Gamakichi” durante su lucha contra Gaara, pero luego puede convocar a Gamabunta para luchar contra Shukaku cuando la batalla se vuelve un poco loca.

Pregunta 5: Kakashi inventa toneladas de excusas de por qué siempre llega tarde, pero la verdadera razón es que rinde homenaje a sus amigos caídos en la (3) “Piedra Conmemorativa” todos los días.

Pregunta 6: Cada bestia con cola tiene un nombre, y las ocho colas se llaman (3) “Gyuki”. Naruto los aprende todos al final de la serie, e incluso él tiene problemas para recordarlos todos.

Pregunta 7: La (2) “Aldea Oculta en las Nubes” es la única de las cinco grandes naciones que no ha producido un miembro de Akatsuki. Esta es una de las razones por las que el Raikage no confía en el resto de ellos en la Cumbre Kage.

Pregunta 8: El patrón de espiral rojo en los chalecos de Leaf Village representa una amistad con Hidden Eddy Village, hogar del clan (2) “Uzumaki”. El símbolo es rojo, al igual que su cabello, y la espiral es similar a su jutsu de sellado.

Pregunta 9: Rin se vio obligada a convertirse en la Jinchuriki de las (1) “Tres Colas” poco antes de que trágicamente perdiera la vida frente a Kakashi.

Pregunta 10: El plan demasiado complicado y enrevesado de Madara Uchiha se llama (3) Proyecto “Tsuki no Me”. Quería lanzar un genjutsu mundial con un Infinite Tsukuyomi al final de Naruto: Shippuden.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!