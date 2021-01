¡TERRIBLE! JD Pantoja es hospitalizado y esta es la fuerte razón (VIDEO)

Juan de Dios Pantoja fue hospitalizado

JD Pantoja, el esposo de Kimberly Loaiza, dejó en shock a sus millones de seguidores al revelar que se encuentra en el hospital, el youtuber de 25 años de edad dio detalles de lo sucedido y lo hizo con la intención de no preocupar a sus seguidores, pero ¿Qué le pasó?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer comentó muy sorprendido que se someterá a una cirugía, debido a que se fracturó dos huesos del brazo izquierdo. El famoso comentó que está bien a pesar del accidente que tuvo.

JD Pantoja se mostró en las redes sociales con el brazo izquierdo enyesado, y expresó a sus fans que quería ocultarlo, pero decidió hablar al respecto sobre lo que le pasó ya que aseguró que los usuarios se iban a dar cuenta y prefirió romper el silencio.

"Oigan pues con la novedad que me quebré dos huesos, no lo puedo creer, no se preocupen, todo bien me van a operar, me van a hacer una cirugía, me van a poner clavitos, pero estamos bien, eso es lo importante". Fueron las declaraciones del esposo de Kimberly Loaiza.

"Ni modo, lo hecho hecho está, hay que enfrentar las consecuencias".

Pantoja comentó a sus millones de seguidores en Instagram, antes de entrar a cirugía, que prefirió compartir lo que le pasó para evitar preocupar a sus admiradores, pues destacó que a pesar de su dolencia, él está ansioso por la llegada de su bebé.

JD Pantoja reveló que se fracturó por hacer el paso de la muerte. De igual forma comentó que tendría que quedarse otro día más en el hospital, porque después de la cirugía no se podía ir a su casa. Por el momento en La Verdad Noticias te seguiremos informando sobre el youtuber.

