Sylvia Pasquel rompe en llanto y hace fuertes declaraciones de su hermana

Sylvia Pasquel no soportó más y recodó a su difunta hermana a través de una entrevista para un programa de espectáculos, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la sección ‘El minuto que cambió mi destino’, la primera actriz recordó la trágica muerte de su hermana menor, Viridiana Alatriste Pinal en 1982.

Sylvia Pasquel pensó en ir a buscar a Viridiana a una fiesta en la que estaba con sus compañeros de teatro, pero un amigo fotógrafo, Julio Vizueta, la convenció de que no fuera.

"Me convenció de no irla a buscar al teatro. A lo mejor me hubiera regresado con ella. A lo mejor la historia hubiera cambiado"