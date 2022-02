Sylvia Pasquel queda fuera del documental sobre Silvia Pinal y este es el motivo

La actriz no formará parte del proyecto.

Tras los rumores de la supuesta enemistad entre Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán por no aparecer juntas en una foto familiar, fue la misma actriz quien se sinceró y aclaró el motivo por el cual no ha participado en las reuniones familiares y el reveló el por qué quedó fuera del documental sobre Silvia Pinal.

En una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, la famosa explicó que no siempre tiene que aparecer la familia completa y dejó en claro que existen diferencias, aunque confesó que no ha sido notificada sobre el nuevo proyecto de su madre.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, meses atrás Pasquel habló sobre la herencia de su madre y aclaró el supuesto pleito que existe entre ella y sus hermanos por la fortuna de la primera actriz mexicana.

Sylvia Pasquel es excluida del documental sobre Silvia Pinal

Los hermanos Guzmán preparan un documental sobre Silvia Pinal.

Tras ser cuestionada sobre su participación en el documental sobre la vida de la actriz Silvia Pinal, la famosa señaló que hasta el momento no ha sido convocada para dicho proyecto, sin embargo dijo estar de acuerdo en que se lleve a cabo.

“A mí me comentó mi hermano (Luis Enrique Guzmán) que iba a hacer un documental, pero la verdad es que no me han convocado a una reunión ni nada, supongo que es un proyecto de Alejandra y de Luis Enrique", explicó.

Asimismo agregó: “No todos tenemos que estar involucrados en todo. Lo que se haga para enaltecer a la señora Silvia Pinal, por supuesto que estoy de acuerdo. En que lo necesiten que los apoye, los voy a apoyar".

Por otro lado, la actriz reveló que una de las ventajas de que su madre ya no tenga exclusividad para trabajar es que puede involucrarse en más proyectos. "Es una excelente oportunidad para mi mamá”, detalló.

¿Qué es Sylvia Pasquel de Alejandra Guzmán?

La actriz y la cantante son hermanas.

La actriz Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán son hijos de la diva del cine mexicano, Silvia Pinal, por lo que son hermanas. Pasquel es hija del actor Rafael Banquells, mientras que Alejandra y Luis Enrique son hijos de Enrique Guzmán.

