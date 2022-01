Sylvia Pasquel pelea por terreno de Silvia Pinal

Silvia Pinal "pelea" por terrenos de su mamá

Sylvia Pasquel, la hija mayor de Silvia Pinal subió un video en Tik Tok, donde bromea sobre la herencia familiar y unos terrenos, en una reunión familiar.

Hace unos días te dimos a conocer que Silvia Pinal fue dada de alta, tras haber dado positivo a Covid-19 y permanecer por una semana en el hopital.

Sin embargo al ser ingresada la familia de la legendaria actriz vivió momentos de mucha preocupación, ya que en un principio la actriz presentó afecciones cardiacas, lo que originó que estuviera en el hospital.

Para fortuna de sus familiares y con un buen pronóstico por parte de los médicos, la primera actriz fue trasladada a su domicilio, donde continúa en reposo para una mejor y pronta recuperación, por lo que pudo pasar el año nuevo con su familia.

Sylvia Pasquel redes

La actriz compartió un video que causo confusión en redes

A través de su cuenta de TikTok, Sylvia Pasquel sorprendió a sus seguidores al compartir un video en TikTok en el que aparece discutiendo por los terrenos de su madre.

Y es que Sylvia subió un clip que dura alrededor de un minuto en donde parece ser que pelea por uno de los terrenos de Pinal, esto mientras se movía alrededor de la sala, con un cigarro en mano y una actitud que asustó a los internautas, pues muchos expresaron que se veía furiosa y retadora.

“Ni me hagas hablar, porque cuando vendieron el terreno ese de Campeche... ah, ahora no te acuerdas, el terreno que vendieron allá en Campeche y no me tocó nada, ni un centavo, lo vendieron sin mi consentimiento”.

“No te acuerdas, pues entonces no me hagas hablar, porque ese es el terreno de mi mamá", dijo la madre de Stephanie Salas.

El video fue publicado en vísperas de año nuevo y logró obtener miles de Me Gusta y varios comentarios por parte de los usuarios, quienes le cuestionaban a la también actriz si se trataba de una broma o era real.

Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán

Sylvia Pasquel al igual que su hermana, la cantante Alejandra Guzmán se mostraron muy preocupadas ante la salud de su mamá, quien actualmente se encuentra en mejores condiciones.

Ante las preguntas que recibió, poco después se aclaró que se trataba de una comedia que surgió a partir de los memes y que no está peleando con sus hermanos por ninguna herencia.

Fue Sylvia Pasquel quien dio a conocer que su mamá Silvia Pinal había sido dada de alta del hospital y confesó que no podría visitarla ante el riesgo de poder contagiarse.

