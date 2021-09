Sylvia Pasquel llega a Venga la Alegría tras 52 años con Televisa donde anunció que formará parte de la serie ‘Un día para vivir’, que simboliza su regreso a la ficción.

En su visita a Venga La Alegria, Sylvia Pasquel dijo respecto a su ingreso en TV Azteca: “Se fueron tantos a Televisa que ahora toca que se equilibre la cosa (...) yo nunca fui exclusiva, hay que estar donde uno esté contento", dijo.

Anteriormente, en La Verdad Noticias se dio a conocer que Sylvia Pasquel fue criticada por conductor de TV Azteca tras romper la cuarentena, sin embargo, ahora tendrá su debut en la televisora.

Sylvia Pasquel llega a Venga la Alegría

Sylvia Pasquel llega a Venga la Alegría y a Ventaneando.

Sylvia Pasquel dio un duro golpe al programa Hoy de Las Estrellas cuando se confirmó su aparición en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, matutino en el que su hermana Rocío Banquells es juez en el reality ¡Quiero Cantar!.

La actriz debutó en televisora de San Ángel con el melodrama Los Inconformes en 1968, desde ese momento participó en importantes telenovelas como Mi destino eres tú, Aventuras en el tiempo, El manantial, Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita y Doña Flor y sus dos maridos.

Su último trabajo se dio en 2019, pues en 2020 confirmó que se unía al Ajusco ya que según argumentó, ella nunca tuvo un contrato de exclusividad con Televisa.

Sylvia Pasquel en Ventaneando

Sylvia Pasquel llega a Venga la Alegría pero también estuvo en Ventaneando.

La reconocida actriz, Sylvia Pasquel, tía de Frida Sofia, se presentó en el programa Ventaneando con Pati Chapoy, donde habló de su regreso a TV Azteca y cómo fue firmar contrato con el Ajusco.

La actriz dijo que el contrato no fue de exclusividad sino "del periodo en el que dura tu proyecto, lo cual me parece muy razonable, muy lógico".

Y sobre el proyecto, Sylvia Pasquel dijo: “Desde que me entregaron el capítulo me encantó, se me hizo sensacional tocar el tema de la muerte desde puntos de vista tan diferentes”.

Agregó: “A veces nos sentimos inmortales y siempre dejamos pendientes para mañana. Este personaje es una mujer feliz, una mujer viuda pero que vive con un hijo controlador". Mientras que cuando Sylvia Pasquel llega a Venga la Alegría emocionó al público.

