Sylvia Pasquel le reclama a Pepillo Origel por hablar de Silvia Pinal

Las declaraciones del actor no fueron del agrado de los miembros de la Dinastía Pinal.

Silvia Pinal sigue dando de que hablar en las redes sociales por el tan esperado estreno de la obra de teatro ‘Caperucita Roja, ¡qué onda con tu abuelita!’. Sin embargo, rumores aseguran que su regreso a los escenarios ocurre debido a que la veterana actriz no está pasando por un buen momento económico.

Dicha información fue revelada por Pepillo Origel en una reciente emisión de Con Permiso, el programa de espectáculos que conduce junto a Martha Figueroa para Televisa. Según el periodista, Sylvia Pasquel es quien se ha encargado de propagar la noticia en las reuniones a donde ella ocurre.

Tras los rumores de problemas económicos, el periodista aseguró que está dispuesto ayudar a la actriz, quien es su gran amiga.

Por último, lamentó que la actriz se viera obligada a protagonizar una obra musical a sus 90 años para salir adelante e incluso aseguró que él está dispuesto a ayudarle sin ningún tipo de interés, pues la considera una gran amiga: “Si tuviera necesidades ella, para eso estoy yo, Silvia, a ti no te faltaría nada mientras esté yo… Te amo con todo mi corazón y tú lo sabes”.

Sylvia Pasquel se le va en contra

El periodista asegura que aún no ha recibido su invitación para asistir a la obra de teatro 'Caperucita Roja, ¡qué onda con tu abuelita!'.

Dichas declaraciones no pasaron desapercibidas para los familiares de la Dinastía Pinal, pues en una reciente emisión del programa Con Permiso señaló que Sylvia Pasquel se había comunicado con él para reclamarle por el hecho de haber dicho que su madre “era pobre”.

“La Pasquel me habló para reclamarme, que porque yo había dicho que doña Silvia andaba pobre y que por eso iba a trabajar en la obra…. Nunca dije que estaba pobre, porque no está pobre”, declaró Pepillo Origel para finalmente revelar que él no ha sido invitado a ver la obra.

¿Que pasa con Silvia Pinal?

El regreso de la veterano actriz al teatro se ha visto opacado por las duras críticas que los cibernautas han lanzado en contra de su familia.

La Verdad Noticias mencionó con anterioridad que Silvia Pinal está en el ojo del huracán por seguir trabajando a sus 90 años de edad, lo cual le ha costado duras críticas a su familia. No obstante, más de un cibernauta se ha percatado de que la actriz ya no está en condiciones de seguir trabajando por la demencia que padece, por lo que piden que la dejen descansar.

