Sylvia Pasquel le ocultó a Stephanie Salas que su padre murió por esta razón

Sylvia Pasquel y su hija, Stephanie Salas, tuvieron un momento demasiado difícil en su relación cuando la actriz decidió ocultarle temporalmente que su padre, Micky Salas, había muerto. La razón por la que no le reveló la triste noticia fue porque en ese momento Stephanie era sólo una niña.

En 1970, Sylvia Banquells Pinal y Micky Salas tuvieron una hija a quien llamaron Stephanie. Pero 10 años después, el músico perdió la vida por un infarto fulminante.

Recientemente, Sylvia Pasquel aclaró que tomó la decisión de mantenerla alejada de todo el proceso funerario debido a que no quería que tuviera un trauma por ver al músico en esas condiciones.

Sylvia Pasquel no quería que su hija tuviera algún trauma

Cuando Micky Salas falleció Stephanie era una niña/Foto: Yahoo

Para Pasquel, lo importante era que su hija no tuviera el trauma de ver a su padre muerto en un féretro: “Es que sí ya lo hemos hablado, ya se lo expliqué”, declaró la actriz en una entrevista con medios de comunicación.

“Si tu tienes una hija de 8 años y te dicen que se murió tu esposo, ¿qué decisión tomas?, ¿la tomas por ti?, ¿pensando en el bienestar de tu hijo? o, porque además también podía haberla llevado al velorio y le podría haber causado un trauma ante la situación de ver a su papá en un féretro y de ver enterrar a su papá en la tierra dos metros para abajo”, explicó a la prensa.

Aunque para Sylvia Pasquel fue duro tener que ocultarle esta información a Salas, considera que fue por su bien: “Es una decisión que tú como padre o madre tomas pensando en que es la adecuada a tu hija”, dijo.

Sylvia Pasquel mencionó que este tema ya lo ha tocado en reiteradas ocasiones con la expareja de Luis Miguel, por lo que considera que ya debería tener claro cómo pasó todo y cuál fue el origen de los motivos.

Pasquel le reveló la noticia a Stephanie Salas días después

Madre e hija lograron sanar su relación/Foto: Hola

Durante días, Sylvia no le dijo lo que había ocurrido a su hija: “Regresé a México y al segundo día se lo dije (...) tienes que pensar una manera, lo más amorosa, para poder decirle a tu hijo que su papá ya no está (...) Si tu hijo en ese momento no lo puede comprender, lo tiene que comprender cuando es adulto porque también como adulto tendrá que tomar alguna decisión así de importante”, comentó Pasquel.

Aunque por un tiempo, esto hizo que Stephanie se distanciara de su madre, ahora que es una adulta y que también es madre, comprende un poco más por qué le ocultaron esto; sin embargo, aún le afecta en algunas ocasiones.

“Mi madre tenía mucho miedo de decir, cómo sabía que era mi adoración... Sin embargo, no juzgo ni mucho menos a mi madre (...) El día que me lo dijo mi madre, pobrecita, no sabía ni cómo decírmelo. Incluso me lo dijo como en un poema, muy linda mi mamá, pero yo me molesté con toda la circunstancia”, recordó la cantante y actriz Stephanie Salas sobre la elección que hizo Sylvia Pasquel.

