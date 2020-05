Sylvia Pasquel es criticada por conductor de TV Azteca tras romper la cuarentena/Foto: El Siglo de Torreón

Sylvia Pasquel reveló en una entrevista exclusiva para el programa “Venga La Alegría” que el pasado 10 de mayo por ser Día de la madre, le dió una visita sorpresa a su mamá Silvia Pinal. Sin embargo, este acto hizo que un conductor del matutino de TV Azteca criticara a Pasquel por romper la cuarentena y ponerse en riesgo.

Para el presentador de televisión Ricardo Cásares lo que hizo la actriz Sylvia Pasquel no fue correcto, ya que la mayor recomendación que se dió en la pasada celebración del día de las madres era no salir a visitar a las mamás, para no ponerlas en riesgo ahora que se encuentra la pandemia.

Sin embargo, Sylvia expresó que viajó de Acapulco a la Ciudad de México para estar con Pinal de 88 años ese día especial, pero usando las medidas indicadas de seguridad como guantes, cubrebocas y respetando la sana distancia. La actriz de 70 años quería ver a su famosa mamá porque no estuvo con ella después de su accidente y su operación de cadera.

Sylvia Pasquel recibe críticas

Aunque la hermana mayor de Alejandra Guzmán declaró que se sintió muy contenta de poder ver nuevamente a doña Silvia Pinal por lo menos un día, el conductor de VLA expresó que fue una gran irresponsabilidad de parte de Sylvia, ya que ella también es una persona de vulnerable al virus por su edad.

Las compañeras de Ricardo, las conductoras Laura G y Flor Rubio trataron de justificar a Pasquel expresando que era un momento para que ella pudiera estar con su mamá después de todo lo que le ha pasado a la actriz.

Pero el conductor de Azteca concluyó su crítica expresando que habrá que esperar 15 días para saber si ese viaje express que realizó Sylvia Pasquel no le afecta de alguna manera, por abandonar su cuarentena y decidir tomar un avión.