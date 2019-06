Sylvia Pasquel dice que su familia es un BURDEL.

La dinastía Pinal siempre se ha caracterizado por vivir en el escándalo, algo que es habitual en cada personaje que integra una de las familias más seguidas del mundo del espectáculo; en esta ocasión la polémica se ha generado por las declaraciones que realizó Sylvia Pasquel al decir que “han pasado de ser admiradas a ser un burdel lleno de sexoservidoras”.

En medio de la polémica, Sylvia Pasquel ofreció una entrevista en ella mencionó que su relación con Stephanie, Michelle y Camila es de lo mejor, tan es así que se dan sus tiempos para pasarla en familia.

La actriz Sylvia Pasquel dio a conocer dicha situación en una entrevista que tuvo para la empresa Radio Fórmula, luego de ser cuestionada por el distanciamiento que ha tenido Frida Sofía con su familia.

Fuertes declaraciones de Sylvia Pasquel de su familia

“Realmente no quiero hablar de eso porque tú sabes que cualquier cosa que se diga vuelve a prender la mecha, pero yo sí me la pasé muy mal de repente fue muy fuerte estar viviendo rodeada de la prensa, a todas horas, yo salía de mi casa y había 20 cámaras afuera (...) vivía yo como de huida y si comencé a deprimirme mucho, llego un momento en el que yo no podía salir de mi casa, lloraba, me la pasé muy mal”.

Recordar que la polémica entre Frida Sofía y Alejandra guzmán había dado mucho de qué hablar, pues el pleito que habían venido ventilando se creía era solamente para preparar e impulsar la carrera musical de Frida, pero este fue un poco más allá de lo esperado.

Pues al parecer Alejandra Guzmán y Frida Sofía no fingían sobre la rivalidad que ambas se tienen, pues ahora el problema ha saltado del terreno personal al profesional y es que ambas han sorprendido con el lanzamiento del nuevo sencillo de cada una por separado.