Sylvia Pasquel defiende a Alejandra Guzmán de su papá ¡Que la respete!

Alejandra Guzmán ha estado en la boca de diferentes escándalos sobre sus cirugías plásticas, mismas que hicieron fuese acosada en redes sociales, siendo criticada por haber abusado de estas, su padre Enrique Guzmán no fue la excepción de hablar al respecto pues decidió opinar sobre el asunto y terminó por ofender a la cantante junto con su ex esposa Silvia Pinal.

Enrique Guzmán señaló que el gusto de Alejandra Guzmán por el bisturí es algo que aprendió de Silvia Pinal, mencionando que siempre se hacía todo tipo de cirugía plásticas en el cuerpo, pero ahora su hija había llevado los cambios demasiado lejos y ya ni siquiera la reconocía, al igual que confesar que lo más importante en la vida es la salud y no la belleza.

SYLVIA PASQUEL DEFIENDE A SU HERMANA

La hermana de la Guzmán, la famosa Sylvia Pasquel no pudo evitar reclamar al cantante sobre lo que se había filtrado en redes sociales y la televisión, pues consideró de mal gusto el comentario de Enrique Guzmán en el programa “De Primera Mano”, al igual que fomentar al odio con la forma en que se dieron las cosas, un triste caso más de los conflictos familiares entre famosos.

"Me parece que un señor no debe de hablar mal de una mujer sea quien sea, si tiene lazos familiares con más razón, me parece que debemos comenzar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente"

Lo anterior, hace mención a la forma en que se tomaron los comentarios de Enrique Guzmán, pues pudo abusar de su honestidad sin tomar en cuenta los sentimiento de su familia, algo que lo hizo ver mal ante los ojos de Sylvia Pasquel, terminando por hacer más grande un conflicto, el cual ya es complicado para Alejandra Guzmán.

Por otra parte, Sylvia Pasquel comentó en la exclusiva con Tv Azteca sobre su opinión hacia las cirugías, dejando en claro que no las rechaza del todo, pero que tampoco es bueno abusar de ellas, siempre manteniendo el respeto sobre el asunto, algo que Enrique Guzmán no logró hacer por su ex esposa y Alejandra Guzmán.

