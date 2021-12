Sylvia Pasquel contesta a Adela Micha, tras comentarios sobre Silvia Pinal

Sylvia Pinal responde a Adela Micha

Sylvia Pasquel confiesa que le respondió a Adela Micha, 'sí te pasaste’, tras los desafortunados comentarios sobre la salud de Silvia Pinal, quien se encuentra hospitalizada tras dar positivo a Covid-19.

Recordemos que la primera actriz Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia por COVID-19 el pasado 22 de diciembre.

En La Verdad Noticias te contamos que la también actriz confesó que Adela Micha la contactó, tras predecir la muerte de la primera actriz Silvia Pinal, sin embargo Pasquel no sabía a lo que se refería.

“Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado”.

“Adela me habló, me entrevistó y después me mandó un mensaje diciéndome que está muy apenada, que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella y yo le dije”.

La hija de Silvia Pinal confesó que no sabía de qué estaba hablando, pero poco después le enviaron el video y se lo reenvió diciéndole, 'sí te pasaste, esos comentarios no se valen', pero ya me había entrevistado".

Silvia Pinal responde

La actriz confesó que internautas se han manifestado ante los comentarios de Adela Micha

Desde el día de ayer, la hija de Silvia Pinal, Pasquel también ha respondido, a través de su cuenta de Twitter, comentarios que resultan ofensivos sobre la hospitalización de su madre.

"Los comentarios hasta eso no son sobre mí, sino en relación a un muy desafortunado comentario de Adela Micha”.

“Nunca falta el 'hater' que se aprovecha de eso para no tener la sensibilidad, ni el respeto por lo que uno vive cuando un familiar está enfermo; pero yo no tengo haters en mis redes sociales, toda mi gente es buena onda", dijo la también hermana de la cantante Alejandra Guzmán.

¿Cómo está el estado de salud de Silvia Pinal?

Silvia Pinal se encuentra hospitalizada por Covid-19

La hija de la primera actriz dio a conocer que no ha podido hablar con su mamá, pues se encuentra dormida, pero su estado de salud se reporta como estable, pues su oxigenación y el corazón se encuentran en perfecto estado.

La actriz Sylvia Pasquel señaló que hasta el momento no se ha realizado ninguna prueba para detectar Covid-19 por una razón.

"Me la voy a realizar el lunes, el doctor me dijo que no tenía caso hacerla el miércoles que supimos de mi mami porque iba a salir negativa, porque la enfermedad tarda cinco o seis días en incubar”.

Además afirmó que sus hermanos se tendrán que realizar otras pruebas, por el proceso de incubación del virus.

Además Silvia Pasquel, confesó que pasarán navidad en casas separadas pues tienen que tomar medidas de precaución.

"Yo estoy en mi casa, no he salido para nada, ya no tengo agua, ni comida, ni nada, ahorita veo cómo resuelvo mi problema”.

“Obvio que cancelamos la cena de Navidad porque imaginen, si no nos habíamos contagiado y uno de nosotros sí lo está pues terminas contagiado, sería una fiesta de contagios".

Ante los infortunados comentarios de Adela Micha, la actriz y cantante Sylvia Pasquel ha confesado que ha recibido muchos mensajes de apoyo y espera que pronto Silvia Pinal pueda superar la enfermedad.

