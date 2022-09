Sylvia Pasquel arremete contra Luis Enrique Guzmán: "Se quiere quedar con todo"

La familia Pinal nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a que hora se han dado a conocer unos audios en los que Sylvia Pasquel habla sobre su hermano Luis Enrique Guzmán y mismos donde tocan el tema de la herencia de la primera actriz.

A pocas semanas de que se realizara el homenaje a la primera actriz en el Palacio de Bellas Artes, esta nueva polémica se ha filtrado a los medios de comunicación.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, se rumoreó que Silvia Pinal tenía neumonía, sin embargo Sylvia Pasquel salió a aclarar que no es así sino que se trata de una simple tos.

Luis Enrique Guzmán quiere quedarse con la herencia

Fue en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión donde el periodista de noticias de espectáculos Gustavo Adolfo Infante mostró unos audios en los que Sylvia Pasquel habla sobre la situación de su hermano con su madre.

En ellos pueden escucharse como Sylvia Pasquel arremete contra su medio hermano al que acusa de querer quedarse con la herencia de Silvia Pinal, pues está preguntando sobre las propiedades de su madre, además de que la mantiene vigilada en todo momento, y que esto se debe a que su esposa Mayela es una persona ambiciosa.

"¿por qué viene a hablar de lo de la sirvienta? porque ya la quería correr, luego ¿por qué viene a hablar del chofer? porque ya lo quería correr, entonces hasta parece la casa de Big Brother, ya uno no puede llegar ahí a hablar con mi mamá tranquilamente porque hay cámaras, micrófonos, ha cambiado mucho mi hermano. Mucha gente dice que ha cambiado mucho desde que está con Mayela, la mamá del niño que porque ella es muy ambiciosa, muy de que ve todo y se le hace dinero en los ojitos".

Además Pasquel afirmó que incluso su hermano ha usado estrategias para no dejarlas ver a su madre pues era él el que no dejaba que sus hermanas visiten a su madre en el hospital

"el que no me dejaba ir al hospital cuando mi mamá estaba internada era él, como que de repente me quieren poner en la orillita, y claro que es él único que puede estar al pendiente de ella porque es el único que no trabaja..,"

La actriz aseguró que estas actitudes las tiene porque se siente con el derecho de recibir la herencia pues no trabaja e incluso su madre es quien lo mantiene, pues el departamento donde vive ahora es de doña Silvia Pinal, además de que lo amuebló.

"Llega un ratito a llevarle al niño, porque le quieren meter al niño hasta por los ojos, y luego cuando va a cobrar su cheque, porque mi mamá lo mantiene. El departamento donde está viviendo ahorita mi mamá se lo prestó para que viviera ahí, pero ella se lo amuebló todo, todo lo compró mi mamá. Él está a las vivas. Ya me doy cuenta de muchas cosas ahora", expresó Pasquel.

¿Cuántos años tiene Silvia Pinal?

Silvia Pinal tiene actualmente 95 años de edad

Aunque muchos medios citan como la fecha de nacimiento de Silvia Pinal el 12 de septiembre de 1931, la verdad es que esta no es su fecha de nacimiento real.

Esto se dio a conocer por El Universal, quien aseguró tener una copia del acta de nacimiento de la famosa actriz mexicana, por lo que se pudo constatar que en realidad la fecha en la que nació es en 1927, por lo que el pasado 12 de septiembre la actriz cumplió 95 años de edad.

