Sylvester Stallone estrenará documental sobre "Rocky"

Sylvester Stallone sorprendió a sus millones de fans al dar a conocer que volverá a recordar al personaje de "Rocky" para un documental, con motivo del 40 aniversario de la exitosa cinta.

La película que protagonizó la estrella de Hollywood, se convirtió en la más taquillera durante el año de 1976, incluso se colocó entre las favoritas durante la celebración de los premios Oscar al ganar tres estatuillas.

La nueva producción lleva por nombre “40 Years of Rocky: The Birth of Classic; el documental recordará como un joven emprendió su sueño al escribir un guión, además de protagonizar la película.

Sylvester Stallone celebrará los 40 años de "Rocky"

Durante la entrevista el actor de Hollywood mencionó que se siente afortunado que el mejor amigo que ha tenido es un personaje que se le ocurrió, pues recuerda las cosas difíciles que tuvo que atravesar pero jamás se rindió ante los fracasos y los obstáculos.

El gran estreno del proyecto será el próximo 9 de junio en las plataformas de Apple TV y Amazon, por lo que los admiradores de la estrella de las películas de acción, esperan con ansias el lanzamiento del documental dirigido por Derek Wayne Johnson, quien ha mencionado que dará una experiencia muy emocionante a los espectadores.

De igual forma mencionó que está orgulloso del nuevo proyecto, pues los fans podrán apreciar la historia e imágenes que nunca antes habían visto, así como el detrás de cámaras y los ensayos de la exitosa película de “Rocky”.

Sylvester Stallone y sus nuevos proyectos

El famoso actor de Hollywood dio a conocer a sus seguidores de Instagram que los estudios de Warner Bros. están trabajando en la secuela de la película "El demoledor" que fue lanzada en el año de 1993, donde el famoso fue el protagonista de la cinta.

De igual forma Stallone reveló que también está trabajando con Universal Pictures para adaptar la película "Nighthawks" para una serie. Esta película de acción se estrenó en el año de 1981 y fue una de las favoritas de los fans del actor.

A sus 73 años de edad el actor, productor y director de cine estadounidense ha demostrado su pasión por el cine, pues desde que se hizo famoso por la cinta "Rocky", comenzó a tener una exitosa carrera en Hollywood, además de distintos premios por su larga trayectoria.