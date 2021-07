Sylvester Stallone cumple 75 años y lo celebran recordando sus mejores películas

Sylvester Stallone se ha convertido en uno de los mejores actores de Hollywood y en uno de los íconos del cine de acción de las últimas décadas, pues ha sido protagonista o integrante de algunas de las mejores películas de esta generación.

Hoy 6 de julio el famoso actor cumple 75 años, de los cuales 50 los ha dedicado a su carrera en el cine, iniciando con The Party at Kitty and Stud’s en 1970, pero no fue hasta 1976 cuando se hizo mundialmente famoso gracias a su mejor personaje: Rocky Balboa.

El famoso Sylvester Stallone hizo una apuesta en su juventud, arriesgando todo al rechazar la compra de su guion de Rocky, pues tenía el sueño de protagonizarla el mismo y hoy en día es su proyecto más exitoso, siendo el más recordado durante su cumpleaños número 75.

Sylvester Stallone cumple 75 años

El actor es uno de los más reconocidos de Hollywood

El famoso actor de raíces italianas se ha posicionado como un referente del cine de acción, además de ser un gran ejemplo para la actuación en general, pues a pesar de sufrir parálisis facial en su labio, lengua y barbilla, además de daños en los nervios de uno de sus parpados, consiguió triunfar como actor.

Hoy el 'Rocky' cumple 75 años, y sus fieles fans recordaron la difícil trayectoria que atravesó, sufriendo bullying por su aspecto, teniendo más de 10 fracturas a los 12 años, viviendo prácticamente en la calle estando en bancarrota e incluso vendiendo a su amado perro para sobrevivir.

Sin embargo, todo esto cambió con la llegada de Rocky Balboa, su máximo esfuerzo como productor, pues decidió realizar la película bajo sus términos, confiando totalmente en ella y hoy es la película más reconocida del cine deportivo, e incluso anunció que estrenaría un documental sobre Rocky.

La historia de Sylvester Stallone

Rocky salvó a Sylvester Stallone de la bancarrota

Tras ser reconocido como un actor de renombre, los papeles protagónicos comenzaron a lloverle, y protagonizó algunos de los títulos que consiguieron un puesto en los clásicos del cine, no sólo Rocky Balboa, sino también Rambo, e incluso dijo que Rambo 6 podría ser una realidad.

Asimismo, te informamos en La Verdad Noticias que ha intentado incursionar en el cine de superhéroes y sin importar su edad participó en el elenco de la saga de ‘Los Indestructibles’, junta a otras leyendas del cine de acción, demostrando que aunque hoy cumplió 75, todavía tiene energías para seguir en la gran pantalla.

