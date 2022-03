Sydney Sweeney, Cassie de Euphoria, se une a ‘Madame Web’ de Sony y Marvel

Sydney Sweeney, conocida por su papel de Cassie en Euphoria, ha sido elegida para la próxima película de Sony Marvel, Madame Web.

Sweeney anunció su participación con una captura de pantalla del artículo de Deadline en sus cuentas de redes sociales. La actriz no solo etiquetó a Madame Web Dakota Johnson en sus publicaciones, sino que también etiquetó a Sony Pictures y Marvel Studios.

Instagram de Sydney Sweeney.

Aunque no ofreció detalles sobre cuál será su papel en la película, la actriz de 24 años se une a Dakota Johnson en la película, según Deadline, que será dirigida por S.J. Clarkson con guión de Matt Sazama y Burk Sharpless.

¿Quién es Sydney Sweeney

Sydney ha participado en varios proyectos de cine y televisión.

La nativa de Spokane, Washington, que ha llamado la atención por sus interpretaciones como Cassie Howard en Euphoria y Olivia Mossbacher en The White Lotus, había estado buscando varias ofertas para papeles, dijeron las fuentes a Deadline, y se inclinó por formar pareja con Johnson en el papel femenino.

Sweeney en los últimos años ha tenido una serie de otras actuaciones notables en películas, interpretando a Pippa en The Voyeurs y Juliet en Nocturne. Actualmente trabaja en la película National Anthem junto a Simon Rex y Halsey para el cineasta Tony Tost.

Madame Web

Madame Web existe en el universo de Spider-Man desde los años ochenta.

En los cómics de Spider-Man, Madame Web se ve como una mujer mayor con poderes sensoriales psíquicos que luchan contra la miastenia grave y está conectada a un sistema de soporte vital que se asemeja a una telaraña.

El personaje, visto inicialmente en el cómic de 1980 The Amazing Spider-Man No. 210, no participó directamente en el conflicto, pero envió a otros en misiones.

Sony Pictures anunció a principios de febrero que la actriz Dakota Johnson será Madame Web en el ‘Spiderverse’, que comenzó a formarse con el éxito de taquilla “Spider-Man: No Way Home”. La Verdad Noticias.

