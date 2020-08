Sword Art Online vs The Rising of the Shield Hero: ¿Cuál es el mejor anime?

Para muchos fanáticos del anime, la idea de dejar el mundo real y viajar a un universo emocionante de acción y aventura puede parecer un sueño. El género “isekai” brinda a los fanáticos la oportunidad de experimentar esa fantasía, y dos de los más populares son Sword Art Online y The Rising of the Shield Hero

Aunque ambos programas tienen una base de fans dedicada y son increíblemente exitosos, decidimos comprarlos para descubrir cúal serie representa mejor el género isekai. ¡Advertencia de breves spoilers!

Sword Art Online

Sword Art Online (SAO), una de las franquicias de anime más populares de la última década, cuenta la historia del protagonista Kazuto “Kirito” Kirigaya, un joven que se aventura en varios mundos MMORPG.

La historia se basa en la serie de novelas ligeras del mismo nombre. Su debut fue en el 2012 y desde entonces ha generado múltiples temporadas en la televisión, una película, un spin-off y muchas adaptaciones de videojuegos.

Como cada temporada cubre uno o más mundos de videojuegos, cada uno con su entorno único, reglas, así como la historia y los personajes que lo acompañan, SAO es una historia que nunca se estanca y está en constante evolución. Es una de las principales razones por las que el programa ha podido continuar durante tanto tiempo.

Otro gran punto fuerte de este anime, es que cada temporada solo mejora después de la anterior. Actualmente, el programa está en su tercera temporada (la segunda parte de su cuarto arco de la historia) y se perfila como la más emocionante que los fans hayan visto.

The Rising of the Shield Hero

Una entrada más reciente en el canon del anime isekai, The Rising of the Shield Hero, cuenta la historia de Naofumi Iwatani, un chico en edad universitaria que es convocado a un mundo de videojuegos de fantasía y que debe luchar contra las oleadas de monstruos entrantes convertido en el Héroe escudo legendario.

Desafortunadamente, la emoción de Naofumi se convierte en resentimiento después de que su único compañero lo traicionara y pusiera a todo el reino en su contra acusándolo falsamente de violación. Sin escapatoria de su responsabilidad de salvar el mundo, él se embarca en un viaje para cumplir con su deber a pesar de su reputación destruida.

Es posible que Shield Hero solo tenga una temporada completa, pero contó una historia de redención convincente y emocionante, ya que Naofumi pasa de ser un ser deshonrado a uno de los héroes más elogiados y respetados. La primera temporada tiene un ritmo eficiente, sin arco o historia que demore demasiado.

Además, sus momentos divertidos proporcionan momentos de ligereza perfectamente sincronizados y sus escenas de lucha épicas siempre están llenas de acción. Una de las mejores cualidades del programa es cómo supera las expectativas.

SAO vs The Rising of the Shield Hero

Aunque Sword Art Online ha existido por más tiempo y ha mejorado con cada temporada, The Rising of the Shield Hero ha tenido menos problemas técnicos desde el principio y está superando constantemente las expectativas con su narración.

Te puede interesar: ANIME: ¿Cómo ver Sword Art Online en orden cronológico?

Aunque su trama es difícil de entender para algunas audiencias, se espera que las próximas temporadas de The Rising of the Shield Hero compensen su primer entrega. Por lo tanto, en comparación con SAO, la serie sobre el héroe del escudo es el isekai superior. ¿Cuál sería tu anime ganador?