Suzy Cortez se toca "LAS TECLAS" al estilo americano ¡Caliente! (FOTO)

La modelo brasileña Suzy Cortez se ha convertido en una de las más suculentas mujeres del Instagram, gracias a sus ardientes poses con las que se presume en redes sociales.

No hay día que la atrevida y voluptuosa Suzy Cortez deje de deleitar a sus seguidores que con mucho cariño reciben cada una de las publicaciones que elevan la temperatura de los internautas.

Susy Cortez se toca "LAS TECLAS" al estilo americano ¡Caliente! (FOTO)

Es por eso que recientemente acaba de publicar una atrevida imagen que está haciendo arder las redes sociales, ya que aparece vestida de “chica americana”, con un sombrero alusivo a la bandera de Estados Unidos y un candente traje de baño rojo.

La imagen rápidamente ha logrado cautivar a más de diez internautas que han reaccionado a la publicación y que se han dado el tiempo y lujo de comentar sus impresiones ala hermosa brasileña.

Susy Cortez se toca "LAS TECLAS" al estilo americano ¡Caliente! (FOTO)

Entre los comentarios que le dedican a la Miss Bum Bum, se encuentran los siguientes: “Preciosa y Bella”, “Estados Unidos te ama hermosa”, “Tan bella como para hacerte muchas cosas”, “Que belleza americana”, “Estas muy rica hermosa”, entre muchos otros que se alcanzan a leer en la lista.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Susy Cortez se toca "LAS TECLAS" al estilo americano ¡Caliente! (FOTO)

Se mudará a México

La modelo Suzy Cortez, luego de una travesía por diversos países del mundo, ha confesado que al finalizar la competencia Miss Bumbum World, ella tiene lista las maletas para residir definitivamente en México, ya que conserva muy buenos recuerdos de su estancia temporal por tierras mexicanas, donde sabe muy bien que tiene muchos seguidores que la aprecian.

TE PUEDE INTERESAR: Suzy Cortez exhibe candente rutina de ejercicios al estilo de Yanet García

Se mudará a México

La exuberante modelo de Brasil expresó de esta forma su nueva experiencia en Miss Bum Bum: “Di el sí a participar cuando supe que se haría en México. Afortunadamente tengo mucho trabajo y no tenía el objetivo de participar en un nuevo Miss Bumbum, pero cuando me dijeron que se haría en este país, no dudé en aceptar la invitación. Tuve qué mover toda mi agenda, pero estaré ahí, porque me siento querida”.