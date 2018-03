Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Suzy Cortez se quita la ropa y enseña ¡todo! a sus seguidores Suzy Cortez, la "Eterna Miss BumBum", publicó una ardiente imagen de su redondo trasero y dejó en claro una vez más que no hay persona en el mundo que pueda arrebatarle el título que muy orgullosa porta. La brasileña decidió quitarse toda la ropa y mostrar en Instagram su sexy silueta prácticamente al desnudo. Y es que aunque conservó puesta una tanga, la diminuta prenda no dejó nada a la imaginación. [embed]https://www.instagram.com/p/BcVjW0AlRvU/[/embed] En la foto que rápidamente acumula miles de likes, Cortez aparece sin sostén, mostrando el tatuaje que tiene en la parte más alta de la espalda, y luciendo su breve cintura. "Señor, ten piedad", escribió @kingsantamaria, y otro de sus entusiasmados seguidores, con el username @floreschristiannicolas, comentó, "Qué hermosa brasilera, carajo. Mi amor, dejo todo y me voy con vos". [embed]https://www.instagram.com/p/BcDmaI-FnfF/?taken-by=suzycortezoficial[/embed] Sin duda, la también modelo de Playboy sabe cómo hacer que su millón de seguidores sude y que la red social estalle. [embed]https://www.instagram.com/p/Bb0dDjNFxTp/?taken-by=suzycortezoficial[/embed]

Te puede interesar