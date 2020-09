Suzy Cortez se agacha y se come la tanga ¡Súper Hot!

Suzy Cortez de agacha y se come la tanga ¡Súper Hot!

Suzy Cortez es una de las playmate más populares de latinoamérica, y su belleza hace que se gane el cariño del público, quienes siempre están al pendiente de sus fotos, sobre todo el público masculino que se deleita con sus candentes poses.

En ese sentido, la playmate brasileña se ha dedicado a deleitar a sus fanáticos, publicando sus fotografías sensuales día tras día, tal y como lo hizo este 2 de septiembre, al ponerse de cuclillas, y dejar ver como se “come la tanga”.

Tras publicar esta imagen la famosa recibió cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes le llenaron su timeline de piropos, y reconociendo lo bella que se ve en esa posición, además de recibir miles de likes, de sus fans que se manifestaron en la publicación.

Mira la foto de Suzy Cortez

La guapa modelo brasileña no ha parado, y la pandemia por coronavirus no ha sido un impedimento para ella, ya que no hay día que no nos deleite con una de sus imágenes subidas de tono.

“bella dama”, “Bellísima”, “Que ganas de estar contigo”, “Me vuelves loco”, fueron algunos de los comentarios que recibió esta joven brasileña.

Incluso aprovechó la pandemia para realizar varias sesiones de fotos a beneficio, y para crear conciencia del uso del cubrebocas.

Además Brasil, su país natal, es uno de los que tienen más contagios alrededor del mundo, de hecho es el segundo, solo por debajo de Estados Unidos.

Te puede interesar: El PACK de Suzy Cortez que te dejará sin aliento

Con más de 2 millones de seguidores está carioca que inició su carrera modelando en Playboy, actualmente domina el mundo del Only Fans, siendo una de las que más suscriptores tiene, debido a que no tiene pudor para ir publicando imágenes con poca ropa, y hasta totalmente sin ropa. ¿Te gustan las fotos de Celia Lora?.

Te puede interesar: Kurmanj� Mosul