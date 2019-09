Suzy Cortez se ARRANCA la ropa íntima y EMBARRA sus encantos de arena (FOTO) 

Suzy Cortez se ARRACA la ropa íntima y EMBARRA sus encantos de arena (FOTO)

La reconocida modelo brasileña Suzy Cortez, quien es mejor conocida como la ganadora del concurso de belleza Miss Bum Bum del 2015, ha dejado sin aliento a miles de sus seguidores en Instagram.

Hace apenas un día la erótica mujer dio a conocer un adelanto audio visual de una sesión de fotos que le realizaron en la playa, en donde deleitará a sus fans más destacados con candentes poses que no dejan casi nada a la imaginación.

Suzy Cortez sabe que si se trata de presumir la belleza física, es una de las mejores para ello, ya que desde siempre ha optado por mostrar al mundo su belleza bastante llamativa y voluptuosa que se vuelve blanco de los deseos de muchos de sus seguidores.

Ahora la sensual Suzy Cortez quien tras ganar la competencia Miss Bum Bum en el 2015 se llevó aproximadamente $22,000 dólares, ha impactado con otro adelanto de lo que será su ardiente sesión de fotos en la playa y no es ´para menos que la imagen es de las más sugerentes de la web.

Resulta que con una imagen Miss Bum Bum 2015 se arranca el bikini para dejar ver su enormes glúteos embarrados de arena pero más en forma que ninguna otras veces en que los ha presumido por Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: Suzy Cortez: se le escapan los PELITOS de su COSITA ¿y la depilada? (FOTOS)

Hay que destacar que esto es solo un adelanto de lo que será un material privado para su plataforma privada en internet en donde muestra grandes sorpresas que dejan a muchos totalmente encantados, así lo describió ella mismas en la publicación: “Preview come out soon !!! In my private platform!! PHOTOGRAPHY TOP”.

Si quieres ver más contenido de Suzy Cortez ¡DALE CLIC AQUÍ!

Cabe destacar que Suzy Cortez también es una ardiente influencer que ha mostrado sin restricciones su fanatismo por el club de fútbol Barcelona y en especial por el súper jugador Lionel Messi, a quien siempre está mostrando su aprecio y mucho más.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos