Suzy Cortez presume PIERNAS con diminuto vestido de 'Mickey', ¡Candente!

La modelo brasileña Suzy Cortez regresa con nueva foto a su instagram donde presume sus bellas y tonificadas piernas pero con un diminuto y tierno vestido con un colorido estampado de nada más y nada menos, que del ratón más famoso del mundo.

Suzy Cortez adora consentir a sus miles de seguidores con fotografías atrevidas y muy subidas de tono, donde siempre presume su bien ejercitado cuerpo que deja a más de uno con la boca abierta.

Y es que la Miss Bum Bum World 2019 tiene dos millones de seguidores en Instagram que cada que comparte una imagen la modelo, se llena de comentarios alabando su hermoso aspecto, no por nada es considerada uno de los mejores traseros de Brasil.

En esta ocasión, Suzy Cortez nos regaló una foto donde luce más que bella con ese corto vestido tipo camiseta que resalta sus perfectas piernas y donde ella aparece con el cabello suelto y con una mirada seductora de impacto. En la descripción de la imagen, Suzy nos invita a disfrutar las cosas más simples de la vida, como verla a ella posando tan sexy en esa preciosa prenda de Mickey Mouse.

CUENTA CON UNA HOT APP

Suzy Cortez también se ha caracterizado por ser una playmate de renombre, incluso a conseguido su propio perfil en OnlyFans, donde puede compartir fotos y videos sin censura para el deleite de sus seguidores.

El motivo de que la brasileña no comparta todo su exquisito cuerpo en sus redes sociales, es que no puede infringir las normas de Instagram y el resto de las redes que no permiten fotos tan “hot” como las que Suzy Cortez tiene para todos sus fanáticos.

