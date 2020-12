Suzy Cortez muestra su RAJADA moviendo todo en ardiente baile ¡Sin censura!

Suzy Cortez es una famosa modelo brasileña de 30 años que no deja de cautivar a sus fans en las redes sociales con sus atrevidas poses que han hecho subir la temperatura especialmente de Instagram.

Y es que recientemente la Miss Bumbum ha dejado impactados a sus millones de seguidores al mostrar sus mejores pasos de baile en un delirante atuendo ajustado en color azul, dejando muy poco a la imaginación.

El ardiente baile de Suzy Cortez

Pero no es eso lo que ha llamado tanto la atención, sino que muestra su tremenda rajada mientras se mueve de una forma fenomenal y logra recibir miles de elogios por tanta sensualidad en ella.

Resulta que por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver el tremendo baile que se aventó frente a la cámara de su celular pues logró robarse todas las miradas y elevar la temperatura de forma inmediata al mostrar los mejores pasos de baile y enseñarles a todos cómo es que se baila un buen twerk.

La publicación es un corto video en el que dice ser "La gatita de ustedes" con un ajustado atuendo de licra en color azul y logra de esta manera alborotar a sus seguidores, pues no existe ninguna otra que se mueva como lo hace ella.

Tal parece que una vez más la sensual modelo logra deleitar a sus seguidores, a quienes les encanta consentir de una y mil maneras, seduciéndolos con tan tremendo y revelador baile, pues ya muchos aseguraron que no llevaba nada debajo del atuendo, pues no se notaba ni una marca, aunque era demasiado ajustado, pero sobre ese tema ella no se ha pronunciado.

Hay que destacar que este tipo de modelos con licra son sus favoritos, ya que no es la primera vez que podemos verla luciendo hermosa con este estilo de prendas. Hace algunas semanas presumió un atuendo muy parecido al ya mencionado, sólo que en color morado y una abertura en el abdomen que dejaba al descubierto su marcada figura.

Cabe destacar que al ser influencer esta modelo brasileña tiene una vida muy apresurada y sobre todo cuando le gusta ir a ejercitarse para mantener una figura de diez, además, la vimos portando una elegante bolsa de la carísima marca Louis Vuitton, demostrando que no le gusta escatimar en gastos cuando de accesorios a la moda se trata.

