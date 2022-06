Suzy Cortez hace fuertes revelaciones de Gerard Piqué

Suzy Cortez es una famosa modelo brasileña que recientemente ha causado mucha polémica y es que ha hecho fuertes revelaciones sobre el famoso futbolista Gerard Piqué, quién recientemente habría terminado su relación con la famosa cantante Shakira.

Hay que destacar que el famoso Gerard Piqué, defensa del Barcelona, está en el ojo del huracán debido a que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, del podcast “Mamarazzi” de El Periódico de Catalunya, reportan que su relación con la cantante Shakira estaría pendiendo de un hilo por una supuesta infidelidad, misma que habría ocasionado que el zaguero abandonara su casa.

Es por eso que ahora para agrandar más la polémica entre la famosa cantante y el famoso futbolista Gerard Piqué, la modelo Suzy Cortés ha revelado detalles que han impactad a los fans de ambas celebridades.

Suzy Cortez acusa a Gerard Piqué

Sorprendentemente en esta ocasión han llegado fuertes acusaciones en contra del futbolista español por parte de la reconocida modelo Suzy Cortez y describió su historia con el central del Futbol Club Barcelona, quien le mandaba mensajes poco agradables como:

"siempre preguntándome cuánto medía el trasero".

A pesar de esas declaraciones la famosa modelo ha expresado también: "Fue él quien me mandó mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron (Lionel) Messi y (Philippe) Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”.

Como conoció Miss Bumbum a Piqué

La ganadora del concurso Miss Bum Bum 2015, también detalló cómo conoció al campeón del mundo en 2010: "Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje".

Es por eso que la también presentadora de TV detalló que fue el central quien le mandó mensaje directo por una red social y le preguntaba por su regreso a Europa, además, Cortez dijo que Piqué se ponía celoso de Messi.

"Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”.

Cabe destacar que de acuerdo con la Conejita PlayBoy, no había dicho nada por respeto a la cantante colombiana, pero ante la noticia de la supuesta infidelidad decidió contar su experiencia con Piqué, pues Shakira no merece nada de lo que le está pasando.

